Интересные места Новосибирска для туристов

Новосибирск является одним из крупнейших городов России, а также самым крупным в Сибири. Чтобы прочувствовать исключительную атмосферу сибирской столицы, нужно обойти всего несколько мест, которые передают соответствующий антураж. Каждый из объектов удивит вас по-своему. Несмотря на множество различий между ними, их объединяет одна общая черта – они точно не оставят вас равнодушными.

Памятник лабораторной мыши

Собаки, кошки, лягушки и другие животные постоянно становятся объектами научных исследований. Многим из них уже давно поставили памятники скульпторы разных стран. Однако мышей, которые чаще всего участвуют в экспериментах, увековечили только в 2013 году в Новосибирске. Монумент ценного животного располагается возле Института цитологии и генетики. В его создании участвовали известные творческие личности — скульпторы, художники и литейщики — Максим Петров, Алексей Агриколянский и Андрей Харкевич.

Скульптура объединила образ ученого с образом грызуна. По словам художника, он нарисовал мышь в момент совершения ею научного открытия. Здесь она изображается в очках, с шалью и в достаточно старом возрасте. Ее взгляд кажется осознанным и умным. В руках у нее спицы, а вяжет она далеко не теплый шарф, а ДНК. Это символично, так как именно благодаря этим грызунам было открыто большинство законов генетики. А аллея, которая находится позади монумента, украшена фонарями с фотографиями одного из способов размножения клетки.

Новосибирский музей игрушки

В нем собраны более 2000 экземпляров игрушек. Здесь можно найти изделия совершенно разных культур и народов. Кроме того, вы узнаете историю развития этой промышленности от начала до конца. Большинство экспонатов музея люди делали своими руками. Главной экспозицией являются фигурки матрешек, которые были сделаны в разных городах РФ. Некоторые из них были изготовлены на фабриках, но попадаются и игрушки ручной работы с необычным дизайном.

Обязательно берите с собой детей, ведь здесь им разрешено играться с любой игрушкой. Также в музее регулярно проходят мастер-классы по росписи и изготовлении подобных изделий.

Музей мировой погребальной культуры

На улице Военторговской расположился очень необычный музей. Все его экспонаты посвящены теме смерти. Картины, скульптуры, одежда – абсолютно все здесь связано с культурой погребения.

Вниманию посетителей представлены траурные платья, коллекция предметов для погребального ритуала и катафалки прошлых веков. Время работы музея: с 9 утра до 8 вечера.

Плавучий фонтан

В акватории Оби можно наблюдать невероятный объект искусства – плавучий фонтан. Леонид Зотов – это именно тот человек, который и осуществил в начале двухтысячных этот проект.

Сооружение состоит их двух фонтанов по бокам и одного большого фонтана в центре. Струи воды достигают более 33 метров в высоту. В солнечные дни прямо над плавучим фонтаном появляется радуга. После того как на улице стемнеет включается цветная подсветка, которая придает еще больше очарования этому сооружению.

Посетить достопримечательность только в период с начала мая до сентября. Остальное время фонтан демонтируется и увозится с места, находится на специальной стоянке в Затоне.

Как сэкономить время и успеть посмотреть все эти и другие интересные места за один день

Если вы не торопитесь и в городе еще надолго, то можно воспользоваться общественным транспортом для передвижения между объектами. Это самый недорогой и часто вполне удобный вариант.

Если же время уже поджимает, график маршрута плотный, а вы хотите успеть осмотреть все места, которые запланировали, то стоит рассмотреть другое транспортное средство – легковой автомобиль. Не у всех есть личное авто, поэтому вы можете воспользоваться услугой автопроката. Компаний по прокату сейчас достаточно много и найти хорошую не составит труда. Как вариант, можно посетить раздел автопроката в Новосибирске на сайте raddy.com, в раздел сдачи автомобилей в аренду вы точно найдете для себя самый оптимальный вариант. На арендованной машине вы сможете объездить все вышеперечисленные достопримечательности города за очень короткое время, не потратив при этом значительные денежные средства.