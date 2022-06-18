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Интересные места Новосибирска для туристов

  • 18/06/2022, 17:51
При посещении столицы Сибири важно знать заранее, куда можно организовать увлекательный поход. Описание мест, которые посещают и гости города, и сами местные жители - в данном виртуальном экскурсионном обзоре

Новосибирск является одним из крупнейших городов России, а также самым крупным в Сибири. Чтобы прочувствовать исключительную атмосферу сибирской столицы, нужно обойти всего несколько мест, которые передают соответствующий антураж. Каждый из объектов удивит вас по-своему. Несмотря на множество различий между ними, их объединяет одна общая черта – они точно не оставят вас равнодушными.

Памятник лабораторной мыши

Собаки, кошки, лягушки и другие животные постоянно становятся объектами научных исследований. Многим из них уже давно поставили памятники скульпторы разных стран. Однако мышей, которые чаще всего участвуют в экспериментах, увековечили только в 2013 году в Новосибирске. Монумент ценного животного располагается возле Института цитологии и генетики. В его создании участвовали известные творческие личности — скульпторы, художники и литейщики — Максим Петров, Алексей Агриколянский и Андрей Харкевич.

Скульптура объединила образ ученого с образом грызуна. По словам художника, он нарисовал мышь в момент совершения ею научного открытия. Здесь она изображается в очках, с шалью и в достаточно старом возрасте. Ее взгляд кажется осознанным и умным. В руках у нее спицы, а вяжет она далеко не теплый шарф, а ДНК. Это символично, так как именно благодаря этим грызунам было открыто большинство законов генетики. А аллея, которая находится позади монумента, украшена фонарями с фотографиями одного из способов размножения клетки.

Новосибирский музей игрушки

В нем собраны более 2000 экземпляров игрушек. Здесь можно найти изделия совершенно разных культур и народов. Кроме того, вы узнаете историю развития этой промышленности от начала до конца. Большинство экспонатов музея люди делали своими руками. Главной экспозицией являются фигурки матрешек, которые были сделаны в разных городах РФ. Некоторые из них были изготовлены на фабриках, но попадаются и игрушки ручной работы с необычным дизайном.

Обязательно берите с собой детей, ведь здесь им разрешено играться с любой игрушкой. Также в музее регулярно проходят мастер-классы по росписи и изготовлении подобных изделий.

Музей мировой погребальной культуры

На улице Военторговской расположился очень необычный музей. Все его экспонаты посвящены теме смерти. Картины, скульптуры, одежда – абсолютно все здесь связано с культурой погребения.

Вниманию посетителей представлены траурные платья, коллекция предметов для погребального ритуала и катафалки прошлых веков. Время работы музея: с 9 утра до 8 вечера.

Плавучий фонтан

В акватории Оби можно наблюдать невероятный объект искусства – плавучий фонтан. Леонид Зотов – это именно тот человек, который и осуществил в начале двухтысячных этот проект.

Сооружение состоит их двух фонтанов по бокам и одного большого фонтана в центре. Струи воды достигают более 33 метров в высоту. В солнечные дни прямо над плавучим фонтаном появляется радуга. После того как на улице стемнеет включается цветная подсветка, которая придает еще больше очарования этому сооружению.

Посетить достопримечательность только в период с начала мая до сентября. Остальное время фонтан демонтируется и увозится с места, находится на специальной стоянке в Затоне.

Как сэкономить время и успеть посмотреть все эти и другие интересные места за один день

Если вы не торопитесь и в городе еще надолго, то можно воспользоваться общественным транспортом для передвижения между объектами. Это самый недорогой и часто вполне удобный вариант.

Если же время уже поджимает, график маршрута плотный, а вы хотите успеть осмотреть все места, которые запланировали, то стоит рассмотреть другое транспортное средство – легковой автомобиль. Не у всех есть личное авто, поэтому вы можете воспользоваться услугой автопроката. Компаний по прокату сейчас достаточно много и найти хорошую не составит труда. Как вариант, можно посетить раздел автопроката в Новосибирске на сайте raddy.com, в раздел сдачи автомобилей в аренду вы точно найдете для себя самый оптимальный вариант. На арендованной машине вы сможете объездить все вышеперечисленные достопримечательности города за очень короткое время, не потратив при этом значительные денежные средства.

Фото с сайта pixabay.com

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