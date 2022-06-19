Предприниматели пошли в налоговую за отсрочками

С 9 марта по 1 июня 2022 года в Региональный ситуационный центр УФНС поступило 80 обращений (68 от организаций и 12 обращений от индивидуальных предпринимателей). Наиболее частая причина обращений связана с возникшей у налогоплательщиков невозможностью уплаты текущих платежей, в том числе получение отсрочек, рассрочек, налоговых каникул (78% от общего количества обращений).

Более половины поступивших обращений (59%) приходится на три отрасли: торговля оптовая и розничная, обрабатывающие производства и деятельность в области информации и связи, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

В результате обращений отложены меры принудительного взыскания на общую сумму 689 млн руб.

Среди мер поддержки бизнеса — предоставление отсрочки по уплате страховых взносов за II и III квартал. 15 июня наступил срок уплаты страховых взносов за май, однако для компаний и предпринимателей из 70 отраслей предоставлена отсрочка на год.

Программа позволит новосибирским предпринимателям перенести уплату страховых взносов на общую сумму 25 млрд 774 млн руб. Планируется, что в Новосибирской области этой мерой поддержки воспользуются 31,2 тыс. юридических лиц и 35,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее редакция сообщала, что ФНС продлила мораторий на блокировку счетов компаний с задолженностями до 1 июля.