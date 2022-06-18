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Срок ввода в эксплуатацию путепровода в Карасуке сдвигается на год

  • 18/06/2022, 16:00
новости Новосибирска
Дорожники ищут нового подрядчика на объект, а старого определяют в «черный список».

ГКУ НСО ТУАД в одностороннем порядке расторгло контракт в подрядчиком на капремонт путепровода в Карасуке и ищет нового. Срок ввода объекта в эксплуатацию сдвигается на год, сообщила пресс-служба управления.

Затянутый на несколько месяцев ООО «Новострой» процесс переключения движения на первую половину путепровода привел к интенсивному износу конструкций швов омоноличивания балок пролетных строений в зоне торцов балок второй половины путепровода. Вследствие интенсивного разрушения асфальтобетонного покрытия на путепроводе над деформационными швами, попаданием и скоплением влаги с проникновением в швы омоноличивания, что особенно способствовало морозному разрушению бетона в зимнее время. При этом силами эксплуатирующей организации неоднократно выполнялись работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на второй половине путепровода в целях обеспечения безопасного проезда по путепроводу и сохранности конструкций проезжей части.

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Фактически после 20 апреля 2022 года работы подрядной организацией ООО «Новострой» и субподрядной организацией ООО «Велес» на объекте были полностью остановлены, несмотря на неоднократные требования Заказчика о возобновлении работ, ликвидации выявленных отставаний от графика производства работ и обеспечении безопасности дорожного движения.

Учитывая высокую степень износа действующей половины проезжей части путепровода, угрозу возникновения проломов в плите проезжей части путепровода и в целях снятия нагрузки от транзитного транспорта на вторую половину путепровода силами эксплуатирующей организации, было установлено недостающее барьерное ограждение, переставлены средства ОДД и переключено движение на первую половину путепровода с отремонтированными несущими конструкциями.

ГКУ НСО ТУАД инициирована работа по одностороннему расторжению Контракта с ООО «Новострой» в связи с бездействием подрядной организации. 14 июня 2022 года контракт расторгнут. Планируется внесение ООО «Новострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Вместе с этим, в связи с удорожанием строительных материалов в 2021-2022 гг., для выбора новой подрядной организации для завершения работ по капитальному ремонту, ГКУ НСО ТУАД велась работа по подготовке заявки на корректировку проектно-сметной документации, на сегодняшний день заявка размещена на сайте госзакупок. В 2022 году, после пересчета сметной стоимости работ, планируется выполнить ремонт опор на второй половине путепровода, с заменой балок пролетных строений. Также будет откорректирована проектно-сметная документация на оставшиеся виды работ и при наступлении положительных температур в 2023 году подрядчик приступит к завершению ремонтных работ на путепроводе со сроком выполнения и вводом в эксплуатацию путепровода в  июне-июле 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала, что подрядчик сорвал реконструкцию дороги, примыкающей к федеральной трассе. 

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги бизнес


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