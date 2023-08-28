Интересные салаты на зиму: 10 проверенных рецептов

Сытный салат из баклажанов и фасоли

Данный салат подойдет и в качестве закуски на праздничный стол, и для повседневного обеда. Витаминные ингредиенты с составе делают его сытным и очень полезным.

Вам понадобится:

2 кг. баклажанов

500 гр. очищенной белой фасоли.

2 кг. помидоров.

500 гр. морковки.

600 гр. лука.

500 гр. сладкого болгарского перца.

3 чесночные головки.

300 мл. масла подсолнечника.

100 мл. уксуса (лучше взять яблочный).

1 ст. ложка сахарного песка.

2 ст. ложки. соли

Горький перец по вкусу.

Приготовление:

Переберите и промойте фасоль залейте ее водой и оставьте на 12 часов. Доведите 2 литра воды до кипения и положите в кастрюлю фасоль. Уваривайте примерно 20 минут (точное время зависит от сорта). Прокрутите мясорубкой свежие помидоры или используйте для этого блендер. С помощью пресса измельчите чеснок. Баклажаны нарежьте тонкими колесиками. Морковку натрите. Нарежьте неширокими полосками болгарский перец. Лук покрошите полуколечками. В кастрюльке смешайте измельченные помидоры, масло, сахар, соль и перец. На минимальном огне варите. Достаточно 3 минут после закипания. Всыпьте в кастрюлю остальные овощи. 25 минут тушите, регулярно помешивая. В конце тушения добавьте уже готовую фасоль фасоль и подержите на плите еще 5 минут. Налейте нужное количество уксуса и уберите кастрюльку с огня. Горячий салатик разложите по баночкам и закрутите.

Кабачки с рисом

Эта заготовка может заменить полноценный гарнир для обеда холодной зимой. Рис с кабачками и помидорами — сытное, но низкокалорийное блюдо. Его можно подавать в качестве гарнира к мясу, птице или котлетам.

Для приготовления возьмите:

1 кг. помидоров.

1-2 небольших кабачка.

500 гр. лука.

1 кг. моркови.

300 гр. длиннозерного риса

350 мл. подсолнечного масла.

100 мл. уксуса 9%.

4 ст. ложки сахара.

3 ст. ложки соли.

10 горошин душистого перца.

5 лавровых листьев.

Приготовление:

Покрошите полуколечками лук. С помощью крупной терки потрите морковку. Кабачки произвольно порежьте на небольшие кусочки. Перчик покрошите соломкой. Перетрите через ситечко помидоры. Все ингредиенты объедините в емкости подходящего размера. Посолите и засыпьте сахар, добавьте масло, лаврушку и горошинки перца. На слабом огне потушите примерно час. Всыпьте в смесь рис (предварительно промойте) и продолжайте готовить еще полчаса. Добавьте уксус, когда рис будет почти готов. Снимите с огня и переложите в банки.

Огуречный салат в банках

Легкий и хрустящий огуречный салатик станет прекрасным дополнением к обеду. Готовить его легко и очень быстро.

Для приготовления возьмите:

5 кг. свежих огурцов.

0,5 кг. перца (болгарского)

2 кг. помидоров.

1 стакан сахара-песка.

1 стакан масла подсолнечника.

2 ч. ложки 70% уксусной эссенции.

2-3 крупных чесночных головки.

2 ст. ложки соли.

Приготовление:

Промойте и оботрите огурчики, нарежьте их. Покрошите дольками помидоры. Разрежьте на 2-4 части каждый плод перца и измельчите мясорубкой. Чесночные зубчики раздавите прессом или ножиком. Сложите ингредиенты в сотейник или другую подходящую емкость. Добавьте масло, сахар, посолите. Доведите до кипения. Уваривайте на умеренном огне 5 минут. После налейте уксусную эссенцию и чесночную кашицу. Проварите еще минуту. Снимите с плиты, разложите салатик по подготовленным баночкам.

Баклажаны с перцем и чесноком

Чесночные баклажаны можно есть вместе с гарниром, мясом или просто хлебом. Оптимальный салат для тех, кто предпочитает острые закуски.

Для приготовления понадобится:

800-1000 гр. баклажанов.

800 гр. помидоров.

500 гр. сладкого перца.

Острый перец — по желанию.

4-5 чесночных зубчиков.

3 ст. ложки сахара.

3 ст. ложки яблочного 9% уксуса.

50 мл. масла рафинированного.

По 0,5 ч. ложки специй (черный и красный перец, кориандр).

По вкусу добавьте свежий острый перчик.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте на тонкие кружки или полукружки. Засыпьте баклажаны солью и отставьте на 15-20 минут. Помидоры измельчите в пюре теркой или мясорубкой. Покрошите ножом перец. Острый перчик (при наличии) нарежьте колечками. Чесночные зубчики разрежьте на 3-4 части. В кастрюлю, стоящую на плите, залейте измельченные томаты. Когда помидоры закипят добавьте все специи, масло и несколько ложек уксуса. Дождитесь, когда заготовка начнет кипеть и добавьте сладкий перец. Баклажаны слегка отожмите и также поместите в кастрюлю. Накройте кастрюлю крышкой и дождитесь закипания. Включите слабый огонь и тушите 25 минут. Разложите заготовку в баночки и закрутите крышками.

Острый капустный салат

Еще один вариант для любителей острого. Капуста получается сочной и хрустящей, а витаминный состав салата поможет избежать простудных заболеваний зимой.

Вам понадобятся:

1 кочан капусты.

3 перца (сладкий болгарский).

3 больших помидора.

3 штуки репчатого лука.

3 морковки.

1/3 стакана сахарного песка.

2 ст. ложки соли.

3 ст. ложки 9% уксуса.

1 стакан масла подсолнечника.

6 зубчиков чеснока.

Немного душистого черного перца.

1 стручок горького перца.

Половина пучка свежей зелени.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте соломкой. Засыпьте капусту 1 ст. ложкой соли, помните и дайте настояться. Болгарский перец покрошите полосочками. Морковь натрите или мелко порежьте. Лук нашинкуйте полукольцами. Помидоры нарежьте на кружочки. Зубчики чеснока раздавите с помощью пресса. Острый перец покрошите на очень мелкие кусочки. Зелень измельчите ножом. Все овощи переложите в миску с капустой и перемешайте. Всыпьте специи. Сахар и уксус объедините в одной емкости, перемешайте и влейте к овощам. Залейте капусту маслом и поместите под гнет. Спустя 1 час можно раскладывать заготовку по банкам.

Салат «Тещин язык»

Простой и вкусный салат, отлично сочетающийся с картофелем, макаронами, рисом и другими гарнирами. Нежная и универсальная закуска.

Ингредиенты:

1 кг. помидоров.

3 больших болгарских перца.

3 кг. кабачков.

1 стручок острого перчика (или 1 ч. ложечка измельченного).

1 чесночная головка.

1 стакан масла растительного рафинированного.

2 ст. ложки соли.

1 ст. ложка сахара.

2 ст. ложки эссенции уксусной .

Приготовление:

Измельчите мясорубкой томаты. Кабачки нарежьте кубиками. Порежьте сладкий и острый перчик. Поместите овощи в кастрюлю, поставьте на слабый огонь. Всыпьте сахар и соль, влейте растительное масло. Не менее 15-20 минут варите на умеренном огне. Добавьте измельченные чесночные зубки и уксус. Дайте заготовке настояться в течение 1-2 часов. Разложите по банкам.

Грибная кабачковая икра

Очень необычный рецепт, который оценят все любители грибов. Для приготовления можно использовать любые дары леса (грузди, подберезовики, лисички), но лучше всего подойдут белые грибы или шампиньоны.

3 небольших кабачка.

1 большая луковица.

1 морковка.

3 помидора.

0,5 кг. грибов.

2 чесночных зубчика.

200 мл. масла растительного.

Специи (куркума, черный молотый перец) по вкусу.

1 ст. ложка соли.

3 ст. ложки сахара-песка.

25 мл. яблочного уксуса.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками, поместите в сковороду с маслом. Пассируйте до золотистого оттенка. Добавьте куркуму и обжаривайте еще 1 минуту. Очистите и нарежьте на кубики кабачки. Переложите кабачки к луку и тушите 15 минут на слабом огне. Помидоры мелко нарежьте (по желанию можно снять кожицу). Смешайте помидоры с кабачками, посолите, добавьте сахар. Грибы нарежьте, обжарьте в отдельной сковороде до готовности. Объедините грибы с другими ингредиентами и тушите около 10 минут. Когда приготовление почти завершено добавьте к овощам уксус. Перемешайте и поместите в емкости для хранения.

Летний салатик на зиму

Салат обладает выраженным свежим ароматом, напоминающим о теплом лете. При правильном приготовлении овощи выглядят привлекательно и подходят для украшения праздничного стола.

Возьмите:

1,5 кг. огурцов.

2 кг. помидоров.

3-4 луковицы.

1 большой болгарский перец.

5-6 чесночных зубчиков.

Пучок зелени (укроп, петрушка).

4 ст. ложки сахара.

3 ст. ложки соли.

5 ст. ложек уксуса.

150 мл. масла рафинированного.

1 стручок острого перца.

Приготовление:

Нарежьте кружочками огурцы. мелкой соломкой покрошите сладкий перец. Лук порежьте кольцами. Измельчите с помощью ножа острый перчик и зелень. Объедините овощи в большой емкости, всыпьте сахар, соль и измельченный чеснок. Налейте масло, перемешайте. Дайте настояться 2 часа. Нарежьте дольками помидоры, уложите на дно банок. Сверху выложите готовый салат. В каждую баночку добавьте по 0,5 ч. ложки уксуса. Закрутите и поставьте остывать.

Витаминный капустный салат с облепихой

Салат содержит в себе максимум витаминов для поддержки иммунитета в холодное время. Кисловатый вкус сочетается с гарнирами, но заготовку можно употреблять в качестве самостоятельного блюда для полезного перекуса.

Ингредиенты:

1 литр воды (для маринада).

0,5 кг. белокочанной капусты

0,5 стакана ягоды облепихи свежей.

2 ст. ложки соли.

3 ст. ложки сахара.

100 мл. масла подсолнечника.

2 ст. ложки томатной пасты.

0,3 стакана фруктового 6% уксуса.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю нужный объем воды, посолите, засыпьте сахар. Поставьте на огонь, добавив масло и томатную пасту. 2-3 минуты кипятите. Уберите посуду с огня, добавьте уксус. Капусту мелко нашинкуйте. Ягоду промойте и переберите. Капусту и облепиху перемешайте, уложите в банку не утрамбовывая. Залейте маринадом и герметично закройте.

Быстрое ассорти из овощей на зиму

Приготовление салата не займет много времени, а в качестве составляющих подойдут практически любые овощи с огорода. Поэтому при приготовлении можно смело экспериментировать — исключать ингредиенты или добавлять новые.

1 кг. помидоров.

600 гр. моркови.

500 гр. лука.

1 капустный кочан.

500 гр. перца сладкого.

400 гр. огурцов.

600 гр. баклажанов.

250 мл. растительного масла.

5 ст. ложек уксуса 9%.

3 ст. ложки соли.

4 ст. ложки сахарного песка.

Специи (черный молотый перец, лавровый лист, красный перец) по вкусу.

Приготовление:

Измельчите помидоры. Натрите морковь, лук порежьте кубиками или кольцами. Перец нашинкуйте полосками. Огурцы и баклажаны нарежьте кружочками. В сотейник переложите помидоры, тушите 5 минут. Добавьте остальные овощи и специи по вкусу. Влейте масло подсолнечника, насыпьте соль, сахар. Тушите не менее четверти часа. В самом конце готовки добавьте уксус. Снимите с плиты, разложите в тару.

Полезные советы

Соблюдение простых рекомендаций поможет сделать заготовки более удачными и сохранить их на всю зиму. Существует несколько ценных советов: