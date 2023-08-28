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Предприятия-лидеры и наставничество: рост производительности труда обсудили на Технопроме

  • 28/08/2023, 16:12

Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» к 2023 году и результаты внедрения бережливого производства на предприятиях обсудили эксперты на международном форуме технологического развития «Технопром».

Предприятия-лидеры и наставничество: рост производительности труда обсудили на ТехнопромеНациональный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы отечественных предприятий, сократить издержки на производствах путем внедрения в их работу технологий бережливого производства. В текущих условиях национальный проект создает дополнительные возможности роста для предприятий без капитальных вложений.

По словам директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений минэкономразвития России Александра Молодцова, нацпроект уже показал достойные результаты в масштабах страны. «Изначально был поставлен план выйти на пятипроцентный рост производительности труда по базовым несырьевым отраслям, показатель был достигнут еще в 2022 году. Сегодня в нацпроекте участвуют более 5 тысяч предприятий – это порядка 1,7 млн человек. Проект заметен: мы видим, что предприятия-участники растут быстрее, чем отрасль в целом», – сообщил эксперт.

Результат от участия в нацпроекте измерим: к примеру, экономический эффект предприятий, улучшающих производительность с Федеральным центром компетенций, уже превысил 250 млрд дополнительно созданной добавленной стоимости.

По словам министра экономического развития НСО Льва Решетникова, сегодня в нацпроекте участвуют 99 предприятий региона – это не только традиционные производства, но и современные технологические компании. В среднем они улучшают производительность труда на 30%, выработку на одного сотрудника более 50%, а незавершенное производство снижают на треть.

Результатами участия в нацпроекте поделились практики – представители предприятий ЗАО «Болотнинская гофротара» и ООО «Файбертрейд», которые вошли в нацпроект с поддержкой экспертов Федерального центра компетенций, а также ООО «Вега-Абсолют» и ЗАО «Экран ФЭП», с которыми работали эксперты Регионального центра компетенций.

Компания Future Technologies (ООО «ФайберТрейд») – разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования – вошла в нацпроект в числе первых в НСО. Генеральный директор Алексей Юнин рассказал, что по итогам трехлетнего участия в нацпроекте компания достигла отличных результатов: количество производимых в день изделий выросло в три раза: с 400 до 1200, незавершенное производство сократилось практически до нуля, количество брака уменьшилось до 1%.

«У нас были изначально неправильно выстроены технологические процессы, в них присутствовали повторяющиеся операции. Мы выровняли такт всех операций и сделали шаг к разработке «идеальных» технологических процессов, внедрили единую систему планирования и продолжаем ее развивать, сейчас мы работаем над автоматизацией производственных процессов и повышаем квалификацию наших сотрудников», – говорит Алексей Юнин.

Также на форуме наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества». В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» второе место занял Новосибирский механический завод «Искра», а победителем стала компания «Топ Стиль».

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром-2023 нацпроект «Производительность труда» АИР НСО


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