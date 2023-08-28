Новосибирцев просят оценить проект по благоустройству Северо-Чемского микрорайона

Мэрия Новосибирска предложила новосибирцам принять участие в общественном обсуждении концепции развития общественной озеленённой территории в микрорайоне «Северо-Чемской» в Кировском районе. Информация об этом появилась на сайте «Зелёный Новосибирск».

Территория ограничена берегом реки Обь и ул. Саввы Кожевникова, от дома по ул. Саввы Кожевникова, 13 до ул. Герцена, 1/1. Площадь проектируемой территории — 50 476 кв. м.

Основная идея благоустройства парка — создание нового общественного пространства, вписанного в существующий ландшафт на техногенной территории.

Цель проекта — поддержать существующие виды активности (спорт, тихий отдых, отдых на пляже), дополнить и развить их с учетом пожеланий местных жителей.

Согласно дизайн-проекту, территория делится на две части — верхнее плато и нижняя терраса. Плато представляет собой узкую и длинную площадку без существующей растительности, с редкими экземплярами, которые подлежат сохранению. Отмечается, что на данной площадке с техногенными грунтами ранее размещались гаражи. Нижняя терраса, богатая растительностью, выходит к реке и подвергается сезонному затоплению. На этой площадке планируется минимальная санитарная и формирующая обрезка, повышение просматриваемости территории с минимальным наличием благоустройства.

Проектом предусмотрено устройство дорожно-тропиночной сети. Пешеходный каркас парка будет состоять из тротуаров и пешеходных дорожек природных форм с «нанизанной» на каркас системой площадок. Главная площадь, расположенная у спуска к станции речного трамвая, по задумке разработчиков должна быть выполнена в крупной шестиугольной плитке, чтобы визуально выделить входную зону парка. Соединительные и эко-тропы планируется оформить в природных материалах (дерево, щепа). Детские и спортивные площадки — в резиновой крошке различных цветов. В новую сеть пешеходных путей встроена велосипедная дорожка.

Также, в верхней части парка располагается искусственно созданный хвойный массив, в котором размещается эко-зона для прогулок. На нижней террасе, с учётом существующего рельефа, планируется размещение эко-тропы и пляжной зоны отдыха у воды. Отмечается, что по желанию местных жителей в парке предусмотрены тихие зоны отдыха и зоны для проведения пикников.

Кроме того, проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, озеленения и освещения. Так, основное освещение планируется на площадках и вдоль дорожной сети. Будет использовано два вида светильников: 6 и 3 метра. Первые разместят в зонах повышенного транзитного движения отдыхающих. На лестничных спусках будут установлены светильники с умеренным освещением, не слепящие глаз и выполняющие роль навигации, акцентируя внимание на пешеходной поверхности. На спортивных и детских зонах, зонах отдыха и хозяйственной площадке запроектировано освещение прожекторами с заполняющим светом. В природной части парка для комфорта диких птиц и животных освещение не предусмотрено.

Свое мнение о проекте можно высказать до 8 сентября на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск».

Ранее редакция сообщала, что благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс.