Рекламодателям

Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

  • 16/12/2022, 13:45
новогодние каникулы
Новогодние каникулы — это особое время, когда можно расслабиться и ненадолго забыть о работе. Главное ― правильно спланировать досуг, руководствуясь погодными условиями, настроением и индивидуальными предпочтениями.

Короткая поездка за город

Если есть такая возможность, стоит на несколько дней выбраться за город, к примеру в пансионат. Места на базе отдыха рекомендуется бронировать заранее. Это позволит провести каникулы на свежем воздухе в окружении живописных пейзажей. Для некоторых людей новогодние праздники становятся вторым отпуском, возможностью отдохнуть от домашней рутины.

В выходные дни можно заняться зимними видами спорт: покататься на лыжах или на санках. В большинстве пансионатов на Новый год приготовлена интересная развлекательная программа не только для взрослых, но и для детей ― с конкурсами, тематическими занятиями, играми. Пока за подрастающим поколением будут присматривать профессиональные аниматоры, родители смогут насладиться СПА, массажем, иглоукалыванием.

Чтобы отдохнуть в новогодние дни за городом необязательно ехать в пансионат, есть более бюджетный вариант ― дача. Загородное домовладение легко превратить в частный курорт с катанием на лыжах, лепкой снеговиков. Прогулки на свежем воздухе улучшат настроение и поспособствуют оздоровлению.

Участие в акции «Анонимный Дед Мороз»

Интересным новогодним развлечением может стать участие в акции «Анонимный Дед Мороз». Она позволяет не только поверить в чудо, но и создать его самостоятельно. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте по анонимному обмену подарками, получить рандомный адрес, оставив свой. Приветствуется обмен книгами, новогодними открытками, сладостями, сувенирной продукцией.

новогодние каникулы

Визит в резиденцию Деда Мороза

Если финансовые возможности позволяют, отправляйтесь на новогодние праздники в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге ― старом русском городе. Он живет в сказочном деревянном тереме, из развлечений гостям предлагаются катание на санях, сноуборде, посещение русской бани. Такой формат отдыха придется по душе и детям, и взрослым, принесет море положительных эмоций.

При желании можно отправиться в Финляндию, где обитает Санта Клаус. В северной стране царит сказочная атмосфера, путешественников ожидают удивительные приключения: катание на оленьих и собачьих упряжках, дегустация национальных блюд.

Организация семейного квеста

Чтобы интересно провести время на новогодних каникулах, не обязательно куда-то ехать, можно организовать увлекательный семейный квест. Нарисовать карту, составить оригинальные вопросы, привлечь близких к разгадыванию загадок, выполнению интересных заданий.

новогодние каникулы

Посещение катка, зоопарка или интерактивного музея

Если кто-то из членов семьи неуверенно стоит на коньках или вообще не умеет скользить по льду, то новогодние каникулы ― идеальное время для обучения. Также можно пойти в расположенный неподалеку от дома парк, чтобы насладиться игрой в снежки, покувыркаться в снегу. А еще в новогодние праздники обязательно нужно покататься на санках с горки или построить снежный замок. Такие занятия подходят не только детям, но и взрослым. Новый год — это время, когда можно не бояться показаться смешным.

Интересным развлечением может стать посещение зоопарка, зимой в нем не будет толп народа. Это позволит пообщаться с его обитателями в спокойной обстановке.

В некоторых городах есть интерактивные музеи, где также будет интересно побывать в новогодние дни. Или организовать домашнюю лабораторию с проведением недорогих познавательных опытов ― идеальное развлечение для семей, в которых есть дети. Главное ― подойди к делу творчески, одеться как настоящие ученые, распределить роли.

Приглашение гостей и ответные визиты

В зимние праздники принято приглашать гостей — это идеальное время для общения с родственниками, ведь никто никуда не торопится. Уникальная возможность собрать всех за одним столом, предаться воспоминаниям, потанцевать, спеть в караоке.

Приятно провести время можно не только дома, но и в гостях. Посетите близких друзей, но не устраивайте продолжительных застолий, а отправляйтесь все вместе на прогулку. Если погодные условия позволяют, организуйте конкурс снеговиков или строительство крепости. Можно также посоревноваться в скорости передвижения на лыжах. Некоторые даже пикники среди сугробов устраивают, пьют чай из термоса и закусывают бутербродами. Заодно можно будет сделать памятные фотографии.

новогодние каникулы

Другие варианты досуга в зимние каникулы

Есть и другие, не менее интересные варианты досуга в зимние каникулы, к ним можно отнести:

  • боулинг;
  • цирк;
  • ледовое шоу.

Можно отправиться всей семьей в кафе или пиццерию неподалеку от дома. Если в городе имеется дельфинарий или аквапарк, то побывать там или посетить выставку кошек (собак, экзотических бабочек).

По вечерам можно сражаться в настольные игры — это особенно приятно делать, когда за окном царит непогода, а хочется веселья и активности. Домочадцы наверняка с большой охотой согласятся сыграть в «Монополию», шашки или шахматы. Подобное времяпрепровождение сближает, как и совместное приготовление закусок.

В новогодние каникулы стоит всей семьей посмотреть интересную комедию. Это можно сделать как дома, так и на большом экране в кино. Если просмотр планируется в домашних условиях, заранее запаситесь попкорном, лимонадом, конфетами, зашторьте окна.

От гаджетов на период праздников лучше отказаться, чтобы провести это время с семьей. Старайтесь больше обниматься, не скупитесь на улыбки и добрые слова.

Последний праздничный день рекомендуется посвятить пассивному отдыху ― принять ванну с пеной, послушать тихую музыку или почитать книгу.

Новогодние каникулы отлично подходят для поездок и посещения мест, куда до праздников не получалось добраться из-за текущих дел и работы. Проведите длинные зимние выходные дни так, чтобы они оставили после себя только положительные эмоции.

Фото ru.freepik.com, pixabay.com

 

256

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Новый год новогодние каникулы


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
ограничения для бизнеса

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

Пока область рассчитывает обойтись максимально мягкими мерами.
Читать статью >>
Южный транзит

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

В том числе из-за нехватки рабочих рук для реализации проекта.
Читать статью >>
выборы губернатора

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

Губернатор в очередной раз отказался озвучить свое решение об участии в выборах 2023 года.
Читать статью >>
выборы мэра

Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

Однако пока не заявляет о неизбежности этого.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

16/12/2022, 14:55

Новосибирцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции

16/12/2022, 14:45

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

16/12/2022, 14:20

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

16/12/2022, 13:51
Популярное

Все ли пищевые добавки вредны

16/12/2022, 11:20

Новогодние праздники: как сохранить стройность

16/12/2022, 08:12

Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов пройдет в Новосибирске

15/12/2022, 15:33
Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска