Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

Короткая поездка за город

Если есть такая возможность, стоит на несколько дней выбраться за город, к примеру в пансионат. Места на базе отдыха рекомендуется бронировать заранее. Это позволит провести каникулы на свежем воздухе в окружении живописных пейзажей. Для некоторых людей новогодние праздники становятся вторым отпуском, возможностью отдохнуть от домашней рутины.

В выходные дни можно заняться зимними видами спорт: покататься на лыжах или на санках. В большинстве пансионатов на Новый год приготовлена интересная развлекательная программа не только для взрослых, но и для детей ― с конкурсами, тематическими занятиями, играми. Пока за подрастающим поколением будут присматривать профессиональные аниматоры, родители смогут насладиться СПА, массажем, иглоукалыванием.

Чтобы отдохнуть в новогодние дни за городом необязательно ехать в пансионат, есть более бюджетный вариант ― дача. Загородное домовладение легко превратить в частный курорт с катанием на лыжах, лепкой снеговиков. Прогулки на свежем воздухе улучшат настроение и поспособствуют оздоровлению.

Участие в акции «Анонимный Дед Мороз»

Интересным новогодним развлечением может стать участие в акции «Анонимный Дед Мороз». Она позволяет не только поверить в чудо, но и создать его самостоятельно. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте по анонимному обмену подарками, получить рандомный адрес, оставив свой. Приветствуется обмен книгами, новогодними открытками, сладостями, сувенирной продукцией.

Визит в резиденцию Деда Мороза

Если финансовые возможности позволяют, отправляйтесь на новогодние праздники в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге ― старом русском городе. Он живет в сказочном деревянном тереме, из развлечений гостям предлагаются катание на санях, сноуборде, посещение русской бани. Такой формат отдыха придется по душе и детям, и взрослым, принесет море положительных эмоций.

При желании можно отправиться в Финляндию, где обитает Санта Клаус. В северной стране царит сказочная атмосфера, путешественников ожидают удивительные приключения: катание на оленьих и собачьих упряжках, дегустация национальных блюд.

Организация семейного квеста

Чтобы интересно провести время на новогодних каникулах, не обязательно куда-то ехать, можно организовать увлекательный семейный квест. Нарисовать карту, составить оригинальные вопросы, привлечь близких к разгадыванию загадок, выполнению интересных заданий.

Посещение катка, зоопарка или интерактивного музея

Если кто-то из членов семьи неуверенно стоит на коньках или вообще не умеет скользить по льду, то новогодние каникулы ― идеальное время для обучения. Также можно пойти в расположенный неподалеку от дома парк, чтобы насладиться игрой в снежки, покувыркаться в снегу. А еще в новогодние праздники обязательно нужно покататься на санках с горки или построить снежный замок. Такие занятия подходят не только детям, но и взрослым. Новый год — это время, когда можно не бояться показаться смешным.

Интересным развлечением может стать посещение зоопарка, зимой в нем не будет толп народа. Это позволит пообщаться с его обитателями в спокойной обстановке.

В некоторых городах есть интерактивные музеи, где также будет интересно побывать в новогодние дни. Или организовать домашнюю лабораторию с проведением недорогих познавательных опытов ― идеальное развлечение для семей, в которых есть дети. Главное ― подойди к делу творчески, одеться как настоящие ученые, распределить роли.

Приглашение гостей и ответные визиты

В зимние праздники принято приглашать гостей — это идеальное время для общения с родственниками, ведь никто никуда не торопится. Уникальная возможность собрать всех за одним столом, предаться воспоминаниям, потанцевать, спеть в караоке.

Приятно провести время можно не только дома, но и в гостях. Посетите близких друзей, но не устраивайте продолжительных застолий, а отправляйтесь все вместе на прогулку. Если погодные условия позволяют, организуйте конкурс снеговиков или строительство крепости. Можно также посоревноваться в скорости передвижения на лыжах. Некоторые даже пикники среди сугробов устраивают, пьют чай из термоса и закусывают бутербродами. Заодно можно будет сделать памятные фотографии.

Другие варианты досуга в зимние каникулы

Есть и другие, не менее интересные варианты досуга в зимние каникулы, к ним можно отнести:

боулинг;

цирк;

ледовое шоу.

Можно отправиться всей семьей в кафе или пиццерию неподалеку от дома. Если в городе имеется дельфинарий или аквапарк, то побывать там или посетить выставку кошек (собак, экзотических бабочек).

По вечерам можно сражаться в настольные игры — это особенно приятно делать, когда за окном царит непогода, а хочется веселья и активности. Домочадцы наверняка с большой охотой согласятся сыграть в «Монополию», шашки или шахматы. Подобное времяпрепровождение сближает, как и совместное приготовление закусок.

В новогодние каникулы стоит всей семьей посмотреть интересную комедию. Это можно сделать как дома, так и на большом экране в кино. Если просмотр планируется в домашних условиях, заранее запаситесь попкорном, лимонадом, конфетами, зашторьте окна.

От гаджетов на период праздников лучше отказаться, чтобы провести это время с семьей. Старайтесь больше обниматься, не скупитесь на улыбки и добрые слова.

Последний праздничный день рекомендуется посвятить пассивному отдыху ― принять ванну с пеной, послушать тихую музыку или почитать книгу.

Новогодние каникулы отлично подходят для поездок и посещения мест, куда до праздников не получалось добраться из-за текущих дел и работы. Проведите длинные зимние выходные дни так, чтобы они оставили после себя только положительные эмоции.

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