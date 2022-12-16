Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

Если есть такая возможность, стоит на несколько дней выбраться за город, к примеру в пансионат. Места на базе отдыха рекомендуется бронировать заранее. Это позволит провести каникулы на свежем воздухе в окружении живописных пейзажей. Для некоторых людей новогодние праздники становятся вторым отпуском, возможностью отдохнуть от домашней рутины.
В выходные дни можно заняться зимними видами спорт: покататься на лыжах или на санках. В большинстве пансионатов на Новый год приготовлена интересная развлекательная программа не только для взрослых, но и для детей ― с конкурсами, тематическими занятиями, играми. Пока за подрастающим поколением будут присматривать профессиональные аниматоры, родители смогут насладиться СПА, массажем, иглоукалыванием.
Чтобы отдохнуть в новогодние дни за городом необязательно ехать в пансионат, есть более бюджетный вариант ― дача. Загородное домовладение легко превратить в частный курорт с катанием на лыжах, лепкой снеговиков. Прогулки на свежем воздухе улучшат настроение и поспособствуют оздоровлению.
Интересным новогодним развлечением может стать участие в акции «Анонимный Дед Мороз». Она позволяет не только поверить в чудо, но и создать его самостоятельно. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте по анонимному обмену подарками, получить рандомный адрес, оставив свой. Приветствуется обмен книгами, новогодними открытками, сладостями, сувенирной продукцией.
Если финансовые возможности позволяют, отправляйтесь на новогодние праздники в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге ― старом русском городе. Он живет в сказочном деревянном тереме, из развлечений гостям предлагаются катание на санях, сноуборде, посещение русской бани. Такой формат отдыха придется по душе и детям, и взрослым, принесет море положительных эмоций.
При желании можно отправиться в Финляндию, где обитает Санта Клаус. В северной стране царит сказочная атмосфера, путешественников ожидают удивительные приключения: катание на оленьих и собачьих упряжках, дегустация национальных блюд.
Чтобы интересно провести время на новогодних каникулах, не обязательно куда-то ехать, можно организовать увлекательный семейный квест. Нарисовать карту, составить оригинальные вопросы, привлечь близких к разгадыванию загадок, выполнению интересных заданий.
Если кто-то из членов семьи неуверенно стоит на коньках или вообще не умеет скользить по льду, то новогодние каникулы ― идеальное время для обучения. Также можно пойти в расположенный неподалеку от дома парк, чтобы насладиться игрой в снежки, покувыркаться в снегу. А еще в новогодние праздники обязательно нужно покататься на санках с горки или построить снежный замок. Такие занятия подходят не только детям, но и взрослым. Новый год — это время, когда можно не бояться показаться смешным.
Интересным развлечением может стать посещение зоопарка, зимой в нем не будет толп народа. Это позволит пообщаться с его обитателями в спокойной обстановке.
В некоторых городах есть интерактивные музеи, где также будет интересно побывать в новогодние дни. Или организовать домашнюю лабораторию с проведением недорогих познавательных опытов ― идеальное развлечение для семей, в которых есть дети. Главное ― подойди к делу творчески, одеться как настоящие ученые, распределить роли.
В зимние праздники принято приглашать гостей — это идеальное время для общения с родственниками, ведь никто никуда не торопится. Уникальная возможность собрать всех за одним столом, предаться воспоминаниям, потанцевать, спеть в караоке.
Приятно провести время можно не только дома, но и в гостях. Посетите близких друзей, но не устраивайте продолжительных застолий, а отправляйтесь все вместе на прогулку. Если погодные условия позволяют, организуйте конкурс снеговиков или строительство крепости. Можно также посоревноваться в скорости передвижения на лыжах. Некоторые даже пикники среди сугробов устраивают, пьют чай из термоса и закусывают бутербродами. Заодно можно будет сделать памятные фотографии.
Есть и другие, не менее интересные варианты досуга в зимние каникулы, к ним можно отнести:
Можно отправиться всей семьей в кафе или пиццерию неподалеку от дома. Если в городе имеется дельфинарий или аквапарк, то побывать там или посетить выставку кошек (собак, экзотических бабочек).
По вечерам можно сражаться в настольные игры — это особенно приятно делать, когда за окном царит непогода, а хочется веселья и активности. Домочадцы наверняка с большой охотой согласятся сыграть в «Монополию», шашки или шахматы. Подобное времяпрепровождение сближает, как и совместное приготовление закусок.
В новогодние каникулы стоит всей семьей посмотреть интересную комедию. Это можно сделать как дома, так и на большом экране в кино. Если просмотр планируется в домашних условиях, заранее запаситесь попкорном, лимонадом, конфетами, зашторьте окна.
От гаджетов на период праздников лучше отказаться, чтобы провести это время с семьей. Старайтесь больше обниматься, не скупитесь на улыбки и добрые слова.
Последний праздничный день рекомендуется посвятить пассивному отдыху ― принять ванну с пеной, послушать тихую музыку или почитать книгу.
Новогодние каникулы отлично подходят для поездок и посещения мест, куда до праздников не получалось добраться из-за текущих дел и работы. Проведите длинные зимние выходные дни так, чтобы они оставили после себя только положительные эмоции.
Фото ru.freepik.com, pixabay.com
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