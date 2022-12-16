Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

В ходе пресс-конференции по итогам 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию о возможной отмене в областном центре прямых выборов мэра.

— Я отношусь к этому как к возможной отмене выборов, — заявляет глава региона. — То есть, она возможна, никаких препятствий не вижу.

Стоит отметить, что Новосибирск пока остаётся одним из немногих муниципалитетов, где сохраняются прямые выборы главы. В регионе, помимо Новосибирска, прямые выборы сохраняются и в Кольцово. Периодически разговоры об отмене выборов в новосибирском истеблишменте возникают. Недавняя отмена таковых в соседнем Томске дала повод для новой волны разговоров, как в официальных СМИ, так и в телеграмм-каналах и соцсетях. Однако пока каких-то формальных шагов в этом направлении сделано не было. То есть, образно говоря, муссирующие данную тему, заявляют «гоп», так и не прыгнув.

Тем не менее, стоит отметить, что у регионов уже есть законодательный механизм возможного отстранения глав муниципалитетов. В рамках реформы местного самоуправления у губернаторов появляется возможность снимать мэров с должности в случае неисполнения последними своих обязанностей.

Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль В настоящее время многие главы городов, ссылаясь на 131-й закон, фрондируют вопросы, которые должны решаться в государственном масштабе, решаются авторитарно, — комментировал данную законодательную норму в интервью Infopro54 первый спикер Заксобрания, замсекретаря реготделения «Единой России» Андрей Панфёров в начале года. — Каждого главу города окружает определенная группа, которая влияет на принятие решения. А тут, если мэр дурит, ему губернатор скажет: «Слышь, брат, ну-ка делай то, что я тебе сказал, а то в противном случае будет поднят вопрос твоей несостоятельности как мэра». Будет решаться вопрос не шкурного порядка, а государственного масштаба.

Напомним, что последний раз выборы мэра Новосибирска прошли в сентябре 2019 года. По их итогам победил действующий глава города, лидер коммунистов Новосибирской области Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, какие ещё предвыборные интриги появляются в публичном пространстве.

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте