Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

В ходе пресс-конференции по итогам 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию о возможной отмене в областном центре прямых выборов мэра.
— Я отношусь к этому как к возможной отмене выборов, — заявляет глава региона. — То есть, она возможна, никаких препятствий не вижу.
Стоит отметить, что Новосибирск пока остаётся одним из немногих муниципалитетов, где сохраняются прямые выборы главы. В регионе, помимо Новосибирска, прямые выборы сохраняются и в Кольцово. Периодически разговоры об отмене выборов в новосибирском истеблишменте возникают. Недавняя отмена таковых в соседнем Томске дала повод для новой волны разговоров, как в официальных СМИ, так и в телеграмм-каналах и соцсетях. Однако пока каких-то формальных шагов в этом направлении сделано не было. То есть, образно говоря, муссирующие данную тему, заявляют «гоп», так и не прыгнув.
Тем не менее, стоит отметить, что у регионов уже есть законодательный механизм возможного отстранения глав муниципалитетов. В рамках реформы местного самоуправления у губернаторов появляется возможность снимать мэров с должности в случае неисполнения последними своих обязанностей.
Напомним, что последний раз выборы мэра Новосибирска прошли в сентябре 2019 года. По их итогам победил действующий глава города, лидер коммунистов Новосибирской области Анатолий Локоть.
Ранее редакция сообщала о том, какие ещё предвыборные интриги появляются в публичном пространстве.
Фото из группы облизбиркома ВКонтакте
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