Интересный досуг в зимние каникулы без дальних путешествий

Плюсы новогодних каникул в родном городе

Отказавшись от поездки в другой город или страну, можно сэкономить приличную сумму. В праздничные дни цены на туры возрастают в разы. Сэкономленные деньги можно потратить на развлечения в родном городе или купить что-то полезное (отложить на автомобиль, дом, обучение детей).

Это отличная возможность насладиться временем в кругу семьи, отдохнуть физически, ведь путешествия отнимают достаточно много сил. А еще узнать что-то новое о родном городе, поучаствовать в праздничных мероприятиях.

Как провести время в праздники

Интересных вариантов времяпрепровождения в новогодние праздники более чем достаточно. В этот список можно включить:

прогулки на свежем воздухе;

визиты к родственникам;

посещение праздничных мероприятий;

чтение книг и просмотр фильмов с сериалами.

Одна из самых оригинальных идей заключается в том, чтобы устроить день традиций другой страны. Развлекательная программа включает приготовление традиционных блюд, прослушивание музыки этого государства, сбор информации о выдающихся личностях. Можно развесить по дому флаги выбранной страны, всей семьей посмотреть снятые в ней фильмы. Это хорошая альтернатива путешествую за границу, которое по карману не каждому.

Еще одна хорошая идея подразумевает возможность отточить кулинарное мастерство. Такой досуг придется по душе тем, кто любит стоять у плиты. Попробуйте приготовить что-то новое, на что раньше не хватало времени. Поищите в магазинах экзотические фрукты с овощами и другие ингредиенты. Привлеките к готовке детей, а потом вместе с ними продегустируйте получившиеся блюда.

Можно построить шалаш из одеял, пледов и коробок. Дети смогут в нем смотреть кино и даже ночевать. Такой Новый год надолго останется в их памяти, они будут с теплотой его вспомнить, когда станут взрослыми.

Один из праздничных дней стоит посвятить исследованию городских парков. Если есть такая возможность – покатайтесь с ледяной горки или побывайте на катке. Обязательно выпейте горячего шоколада, при желании термос с чаем или кофе можно взять с собой. Просто погуляйте несколько часов, насладитесь свежим воздухом.

Полноценный Новый год сложно представить без снеговика и игр в снежки. Подобные занятия возвращают в детство и поднимают настроение. Если в семье есть дети, предавайтесь снежным забавам в их компании.

Новогодние праздники идеально подходят для визитов в музеи, хотя бы один из них обязательно найдется в любом городе. Если он работает на каникулах – сходите туда вместе с детьми или друзьями. Это отличная возможность узнать нечто новое.

Любители активного отдыха могут покататься на коньках либо лыжах. Тем, кто не делал этого ранее, стоит нанять инструктора.

Много работающим людям не помешает побыть в тишине, почитать книгу. Это действенный способ перезагрузки, главное – не ошибиться с выбором издания.

Другие не менее интересные развлечения

Советуем также пригласить старых друзей и устроить зимнюю вечеринку. Приготовьте фондю, глинтвейн, пожарьте шашлык и обязательно погуляйте на свежем воздухе.

Кроме этого можно устроить вечеринку с пиццей – заказать ее в службе доставки или приготовить самостоятельно.

Если в праздничные дни проводятся спортивные мероприятия, посетите их – море эмоций гарантировано.

Отсутствие возможности отправиться в дальние края не повод для грусти. В свободное время можно посетить выставки. В городе наверняка есть интересные места, зачастую еще и с бесплатным входом.

По-настоящему повезло тем, кто живет недалеко от леса. Даже часовой прогулки будет достаточно, чтобы перезарядиться и почувствовать прилив сил.

Если в городе есть зоопарк – загляните туда, такая экскурсия будет интересна и детям, и взрослым. Это хороша возможность показать подрастающему поколению животных из книжек.

Идеальным вариантом зимнего досуга можно назвать посещение бани. Советуем совместить визит в парную с массажем и церемонией чаепития. Это хороший способ расслабиться, чтобы насладиться спа-процедарами необязательно идти в салон и платить за это большие деньги. Устройте банный день на дому – приготовьте горячую ванну с ароматическими маслами, сделайте друг другу массаж, включите приятную музыку, зажгите благовония. Дайте себе возможность насладиться ничегонеделанием.

Еще одна хорошая идея состоит в том, чтобы организовать киномарафон. Скачайте в интернете прикольные фильмы, чтобы посмотреть их всей семьей. Заранее приготовьте поп-корн, любимые напитки.

Многие считают Новый год идеальным моментом для начала новой жизни. Начать можно с перестановки мебели, примерьте на себя роль специалиста по дизайну интерьера. Прикиньте разные варианты – это можно сделать в специальных компьютерных программах.

В период зимних каникул можно избавиться от хлама, разметить объявления о продаже ненужных, но все еще исправных вещей, навести порядок в шкафах и кладовке.

Не лишним будет составить план на следующий год, разобрать фотографии на компьютере, пересмотреть папки. Лучшие снимки можно распечатать и поставить в рамочках.

Те, кто не мыслит свою жизнь без путешествий, могут побывать в пригороде, просто, чтобы сменить обстановку. В таких поездках всегда удается узнать что-то новое и обходятся они недорого. Проще всего осуществить эту идею при наличии собственного автомобиля.

Сменить обстановку также можно арендовав на одну ночь номер в гостинице родного города. Такой вариант придется по душе людям, которые хотят освежить отношения.

Новогодние праздники – подходящее время, чтобы попробовать заняться йогой, танцами, пилатесом, медитацией. Смело пробуйте новые вещи на длинных каникулах, приобщайтесь к здоровому образу жизни.

Проводите больше времени с близкими, навестите родителей, как следует отоспитесь.