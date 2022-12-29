Экономика страны перестраивается на мобилизационные рельсы

— Эдуард, на ваш взгляд, с какими ключевыми вызовами в 2022 году столкнулась экономика РФ? Удалось ли их преодолеть? За счет чего?

— Экономика страны стала набирать обороты после пандемии ковида, в 2021 году рост ВВП составил 4,7%.

Специальная военная операция внесла значительные коррективы в экономический курс страны. Выделю следующие основные вызовы, с которыми пришлось столкнуться, а также контрмеры или ключевые события.

Заморожены валютные активы Банка России и ряда крупных государственных банков, компаний и частных лиц. На сопоставимые суммы (и даже больше) заблокированы финансовые и реальные активы иностранных партнеров в России. Из страны демонстративно ушли основные потребительские бренды. Примерно 20% торговых площадей теперь пустуют и ждут заполнения новыми вариантами, вплоть до сноса ТРЦ и застройки жильем. Значительная доля авиапарка страны находится в лизинге у иностранных финансовых компаний и не может совершать международные рейсы. Паника на валютном, фондовом и денежном рынках, инфляционный скачок привели к резкому повышению ключевой ставки Банка России (20%). Стабилизировались вклады населения, но пострадали корпоративные заемщики, которые имели кредиты под плавающие процентные ставки (таких около 40%). Также был изменен механизм валютного курсообразования, и средневзвешенная цена доллара долго находилась в диапазоне 60 рублей за доллар. Безналичная западная валюта заморожена и всеми способами выдавлена с балансов банков. Вырос спрос на китайский юань Жесткие санкции ЕС привели к тому, что в два раза упал импорт в РФ, стали выстраиваться альтернативные цепи поставок, в основном через азиатские страны. Сырьевой и прочий экспорт переориентируется на азиатское направление. Последовавшая в сентябре частичная мобилизация в Вооруженные силы РФ привела к определенному дефициту рабочей силы во многих отраслях, а также вызвала отъезд большого числа квалифицированных специалистов (так называемых «релокантов») Снижение спроса на недвижимость и относительно ипотечное затишье.

В итоге экономика страны перестраивается на мобилизационные рельсы, растет выпуск в обрабатывающих отраслях, связанных с ВПК (военно-промышленный комплекс). Перестроилась внешнеэкономическая деятельность, интенсивнее используется азиатское направление. Потребительский рынок переварил изменение ассортимента и подстраивается под новые реалии с логистикой. Инфляция ненамного выше, чем в Европе и США — около 12% и снижается. Спад ВВП в 2022 будет не более 2%.

— Какие новые тренды появились на рынке в 2022 году?

— С уходом европейцев освободились 20-30% рынка, компании из многих сфер теперь наращивают обороты и прибыль. Интерес к западной валюте уменьшается, со смещением фокуса интерес растет к ближневосточным и азиатским валютам. Блокировка больших банков дала рыночный шанс средним банкам, которые могут обслуживать международные операции.

— Можете назвать наиболее ярких игроков, проекты, которые лично вы отметили для себя в 2022 году?

— Ассортимент магазинов электроники стал более скудным, потребители болезненно восприняли уход «ИКЕИ», на мой взгляд, эту нишу пока никто не занял.

Яркое импортозамещение на потребительском рынке — это «Вкусно и точка», а также Coca-Cola — субституты: «Бочкари Кола», «Черноголовка», «Карачинская».

— Можете дать прогноз по развитию экономики в 2023 году? К чему стоит приготовиться?

— Ждем роста ВВП страны на 2-3% к уровню 2022 года, инфляцию в районе 7-8%.

В финансовой и монетарной сфере:

Бюджет страны становится дефицитным.

Растут внутренние заимствования, при этом они дорогие.

Ожидаемая легкая девальвация рубля РФ (70 рублей за доллар, как минимум).

Ждем внедрения цифрового рубля Банка России.

В реальном секторе:

Экспорт все большего количества углеводородов в Китай и Индию по сниженным ценам. Усиление темпов строительства в новых регионах РФ.

Увеличение количества продукции для ВПК.

Возникновение новых брендов в потребительских нишах.

Социальная сфера: