Рекламодателям

Власти России выделят почти 39 млрд рублей на медицинские учреждения

  • 29/12/2022, 15:53
строительство и реконструкцию медицинских учреждений
Из Сибири в список вошли такие города как Омск, Барнаул и Красноярск.

Регионы получат почти 39 млрд рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Средства пойдут на медучреждения, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Распоряжение об их распределении между регионами подписал Михаил Мишустин. Федеральное финансирование поможет построить или модернизировать 19 объектов.

Из сибирских регионов федеральные деньги получат детский инфекционный стационар (300 коек, срок ввода в эксплуатацию 2027 год, объем инвестиций 1,68 млрд рублей) в Омске, детская многопрофильная больница (640 коек, срок ввода в эксплуатацию 2027 год, 1,5 млрд) в Красноярске и Алтайский краевой центр охраны материнства и детства (165 коек, срок ввода в эксплуатацию 2026 год, 1,5 млрд) в Барнауле.

 

Ранее редакция сообщала о том, что объявлен тендер на строительство развязки на пересечении двух трактов в Барнауле.

Фото: pexels.com — Dmitry Sidorov

511

Рубрики : Общество Власть Инвестиции

Регионы: Сибирь Россия

Теги : федеральное финансирования Правительство РФ медицинские учреждения


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
субсидии на жильё

Продажа дома с недоделками многодетной семье привлекла внимание следствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

Санаторий «Рассвет» делает ставку на велнес-философию

При разработке новых программ и совершенствовании существующих.
Читать статью >>
тренды в маркетинге

Топ-10 трендов в маркетинге

Эксперты оценили новые вызовы, которые сформировались на рынке в 2022 году, а также перспективы его развития в 2023-м.
Читать статью >>
Иван Конобеев назначен заместителем главы администрации Советского района, КПРФ

Экс-советник мэра занял должность в руководстве района

В зоне его ответственности — наука и жилищные вопросы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Эдуард Коложвари кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ

Экономика страны перестраивается на мобилизационные рельсы

С уходом европейцев освободились 20-30% российского рынка.
Все материалы
Лента новостей

Стал известен победитель тендера на монтаж систем озвучивания праздников на площади Ленина

29/12/2022, 18:52

Новосибирская область заняла 3 место по России по STEM-вакансиям

29/12/2022, 18:15

Станет ли 2023 год переломным для криптовалюты

29/12/2022, 15:50

Объявлен аукцион на проектирование водозаборных сооружений в Бердске

29/12/2022, 15:41
Популярное

Интересный досуг в зимние каникулы без дальних путешествий

29/12/2022, 16:53

В России водка будет стоить дороже

29/12/2022, 13:16

В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

28/12/2022, 11:41
Новости компаний

ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

29/12/2022, 15:06

«Горячая линия» НГТУ НЭТИ поможет абитуриентам с инвалидностью

29/12/2022, 13:52

Совершайте платежи в Банке «Левобережный» до 31 декабря и выигрывайте денежные призы

29/12/2022, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска