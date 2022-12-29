Власти России выделят почти 39 млрд рублей на медицинские учреждения

Регионы получат почти 39 млрд рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Средства пойдут на медучреждения, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Распоряжение об их распределении между регионами подписал Михаил Мишустин. Федеральное финансирование поможет построить или модернизировать 19 объектов.

Из сибирских регионов федеральные деньги получат детский инфекционный стационар (300 коек, срок ввода в эксплуатацию 2027 год, объем инвестиций 1,68 млрд рублей) в Омске, детская многопрофильная больница (640 коек, срок ввода в эксплуатацию 2027 год, 1,5 млрд) в Красноярске и Алтайский краевой центр охраны материнства и детства (165 коек, срок ввода в эксплуатацию 2026 год, 1,5 млрд) в Барнауле.

Ранее редакция сообщала о том, что объявлен тендер на строительство развязки на пересечении двух трактов в Барнауле.