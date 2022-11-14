Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards

В этом году сервис был полностью переведен на импортонезависимые решения. Интернет-банк задействуют в своей работе 1 млн пользователей.

В 2022 году ВТБ реализовал проект по переводу интернет-банка ВТБ Бизнес на отечественные ИТ-компоненты. Это позволило сохранить функционал и качество сервиса, обеспечив его независимость от зарубежного программного обеспечения. Банк задействовал российские open-source решения, обеспечившие стабильность и безопасность обслуживания клиентов.

«Сегодня уже более 1 миллиона пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес, поэтому нам особенно важно обеспечивать развитие сервиса на высоком технологическом уровне. Профессиональное признание наших решений подтверждает правильность выбранного нами подхода, благодаря которому мы повышаем качество обслуживания и создаем для предпринимателей комфортную цифровую среду для решения бизнес-задач», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ. «ВТБ ведет постоянную работу по внедрению удобных и современных сервисов для наших клиентов. Банк ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в Едином реестре российского программного обеспечения. Мы завершили разработку необходимых технологических и продуктовых решений для миграции наших клиентов из старых систем. Это позволило нам перейти к реализации новых уникальных продуктов для пользователей интернет-банка ВТБ Бизнес. Мы благодарны жюри премии за высокую оценку нашей работы», − подчеркнул Павел Дременков, заместитель руководителя департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ.

В интернет-банке ВТБ Бизнес доступно более 60 финансовых и нефинансовых сервисов. Среди них − проведение расчетов, оформление кредитов, гарантий и депозитов, экосистема сервисов для участников ВЭД и многие другие. В интернет-банке клиенты могут выпускать бизнес-карты, подавать заявки на операции с наличными, работать с зарплатными проектами, управлять торговым эквайрингом и решать другие задачи. Любой продукт можно подключить из маркетплейса в несколько кликов. Сервисы помощи, поиска и чат-бот позволяют получить поддержку по всем вопросам банковского обслуживания бизнеса.