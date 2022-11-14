В Новосибирске увеличат расходы на тротуары

В мэрии Новосибирска планируют значительно увеличить расходы, связанные с ремонтом и обустройством тротуаров. В настоящее время профильными подразделениями обсуждается конкретная сумма расходов бюджета города по данной статье. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Часть дорог мы делаем в полном комплексе, в том числе с тротуарами, — поясняет Васильев. — Например, пл. Маркса выполнялась в полном объеме с учетом тротуаров. Часть в таком же ключе и будет. Часть тротуаров будем делать отдельно. В этом году мы рассматриваем возможность увеличения денежных средств дополнительно на тротуары, чтобы их приводить в нормативное состояние вне зависимости от дорожной части. По сравнению с 2022 годом эта сумма будет увеличена.

— Мы попросили, чтобы в следующем году выделили 100 млн рублей на тротуары — как из областного, так и из городского бюджета, — сообщал председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Договорились, что это будет на протяжении трех лет. В общей сложности получается 600 млн рублей. За три года тротуары можно привести в порядок.

Напомним, что в марте депутаты горсовета Новосибирска анонсировали выделение на тротуары из городского и областного бюджетов 2023 года общей суммы в 600 млн рублей, в связи с чем обращались за «подмогой» к региональному правительству.

По словам председателя комиссии, годом ранее целевые деньги удалось получить только в августе, после чего начались конкурсные процедуры, по завершению которых начало работ пришлось на осень.

Однако, как прозвучало 9 ноября в ходе слушаний по проекту областного бюджета, в казне региона в настоящее время данных средств нет. В то же время мэрией Новосибирска уже зарезервированы в бюджете города на 2023 год 100 млн рублей на «тротуарные» работы.

— В бюджете области этих денег нет, — сообщал председатель комиссии Заксобрания по наказам Дмитрий Козловский. — Надеемся, что появятся. Можно ли сделать, чтобы они были в трехлетнем бюджете, чтобы заранее можно было проводить торги и планировать выполнение работ по наказам?

Как пояснили в региональном правительстве, возможности софинансирования трехлетних программ большей частью упираются в федеральные средства.

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