Стало известно, куда россияне массово устремились на новогодние каникулы

По данным аналитиков сервиса путешествий Туту, средняя стоимость ж/д билета по России и за рубеж находится на уровне 3,1 тыс. рублей в одну сторону. 97% бронирований приходится на поездки по России.

Подавляющее большинство поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом билет в одну сторону в среднем обходится пассажирам в 2 349 рублей. Это на 2% меньше, чем год назад.

Следующим по популярности стало направление Москва — Ростов-на-Дону. Стоимость билета в среднем составляет 4 336 рублей.

А замыкает тройку лидеров направление Москва — Казань. Средний чек за ж/д билет по этому маршруту в период новогодних праздников составляет 3 234 рубля.

Специалисты сервиса отмечают, что в настоящее время в топ-20 популярных маршрутов входит множество южных направлений. К ним относятся маршруты: Москва — Краснодар, Москва — Симферополь, Москва — Новороссийск и Москва — Анапа.

Кроме того, в рейтинг вошли такие южные маршруты, как Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону, Москва — Воронеж, Краснодар — Адлер, Ростов-на-Дону — Адлер, Сочи — Краснодар и Санкт-Петербург — Воронеж.

Также популярны направления Москва — Нижний Новгород, Москва — Петрозаводск, Москва — Смоленск, Москва — Саратов, Москва — Ярославль, Москва — Волгоград и Москва — Котлас.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы маршруты: Москва — Минск, Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест.

Анализ проводился на основе билетов, оформленных для путешествий в период с 29 декабря по 8 января.

Туту — российский сервис путешествий, с помощью которого предоставляется возможность приобрести билеты на поезда, самолеты и автобусы, ознакомиться с расписанием пригородных поездов, подобрать туристические путевки, зарезервировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии.

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