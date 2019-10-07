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Интернет – маркетинг – наше всё!

26 сентября 2019 года Клуба Директоров открыл свой 4 сезон темой: «Интернет-маркетинг: сегодня и завтра».
  • 07/10/2019, 13:39
Клуб директоров
Все эксперты делились своими историями продвижения услуг и товаров с помощью интернет-маркетинга.

Все участники клуба точно понимают, что интернет как канал продвижения, с каждым годом становится всё более востребованным, так как это пространство без границ. Поэтому было очень интересно услышать и обсудить реальные примеры из бизнеса и поделиться успешными шагами в этом направлении с коллегами.

Во время дискуссии обсуждались следующие вопросы:

  • Каким образом достоверно посчитать эффективность интернет-маркетинга?
  • Как окупятся вложения в интернет-маркетинг?
  • Как долго компания может быть успешной без интернет-маркетинга?
  • Кто выгоднее для компании: штатный маркетолог или интернет специалист на аутсорсинге?

Первый спикер Левченко Василий, владелец — директор компании «Vsemayki», чей интернет магазин с 2007 года работает очень успешно и прибыльно, поделился эксклюзивной информацией про историю развития своего бизнеса в интернет-пространстве. Рассказал, в какие годы и периоды компания входила в социальные сети, затем в YouTube и другие интернет каналы. Подчеркнул, что самое главное для руководителя – это контроль затрат, трафика и общий контроль процесса, который требует постоянной коррекции. Рассказал про «узкие места», которые могут возникать в интернет-продвижении и в очередной раз указал на проблему кадров: где искать и как адаптировать сотрудников.

В выступление активно включился Маракасов Никита, CEO Finepromo, который является партнером компании «Vsemayki» по интернет-продвижению.

Он рассказал, как с математической точностью можно оцифровать процесс и контролировать его; что необходимо учитывать каждый канал в воронке интернет-маркетинга и анализировать все полученные данные. Соответственно и координировать этот процесс с помощью управленческого учета.  Большое внимание уделил правильности формулировки показателей для сотрудников, т.е. CPI и основные показатели контроля для управленца. Осветил вопрос эффективной системы мотивации для персонала, который занимается интернет-продвижением, чем вызвал много вопросов и уточнений со стороны участников и экспертов.

Все эксперты делились своими историями продвижения услуг и товаров с помощью интернет-маркетинга.

Клуб директоров

Сапелкин Виталий, управляющий партнер и совладелец Группы «Финансы» аттестованный аудитор, налоговый юрист заметил: что не всегда руководители готовы «привязать» результат работы сотрудника к общему финансовому результату компании и сделать «правильные» CPI. Та компания, у которой будет лучшая клиентская база, в дальнейшем и будет определять правила игры и пожелал участникам развития в онлайн пространстве.

Например, Казак Анна, генеральный директор Группы компании «БАУ», рассказала, как неожиданно их винтовые сваи стали реализовываться через такой канал как Instagram. Анна подробно рассказала про стратегию и тактику их работы с интернет каналами, затронула тему эффективности работы внутренних специалистов по интернет маркетингу и специалистов на аутсорсе. Анна также поделилась информацией о финансовых затратах на интернет маркетинг и о уже существующих суммах конвертации. Итогом явилось то, что интернет маркетинг, по ее мнению, прекрасен тем, что директор может посчитать практически все, что касается эффективности маркетинга в сети. Совершенно реально подсчитать соотношение затрат на интернет маркетинг и маржинальный доход от привлеченных клиентов.

Петров Роман, директор компании «ITConstruct» предоставлял четкие и профессиональные комментарии по поводу услышанного и подчеркнул, что каждому бизнесу необходимо находить свои каналы и не бояться экспериментировать, здесь бизнесу поможет концепция бенчмаркинга. Он также рассказал несколько кейсов, с которыми ему приходилось работать как специалисту в интернет маркетинге, и поддержал мысль директоров о том, что интернет маркетинг – это инвестиции, которые необходимо считать, понимать их необходимость компании и окупаемость.

Александрова Надежда, интернет-маркетолог сети магазинов для взрослых «КАЗАНОВА», поделилась секретами продвижения товара, который имеет много запретов и ограничений в рекламе. Так при использовании ролика одного из известных блогеров удалось мгновенно реализовать товар, который даже еще не был в полном объеме получен от поставщика. Надежда рассказала про их стратегию работы с инструментами интернет маркетинга, поделилась успешными кейсами продвижения в сети.

Видео-спикер из Санкт-Петербурга Хомченко Константин, владелец и директор компании «Chilli Marketing», эксперт по интернет маркетингу подробно объяснил руководителям с чего надо начинать процесс интернет-продвижения, описал как наилучшим образом взаимодействовать с интернет провайдерами: ставить задачи, контролировать, какие акценты необходимо расставлять директору.

Клуб директоров

По окончании заседания эксперты и остальные участники поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание Клуба Директоров 31 октября 2019. Тема: «Иностранные методы управления на русской земле».

Фото предоставлено организаторами мероприятия.  16+

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