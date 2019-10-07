Состоялся форум «Главные женщины Сибири»

28 сентября ДКЖ открыл свои двери для более 1000 женщин со всей Сибири. Предпринимательницы, бизнесвумен, директора, управляющие и основательницы собственных дел — все они посетили мотивационный форум о построении личного бренда.

Форум «Главные женщины Сибири» прошел под эгидой саморазвития, установления новых деловых связей и получения уникальных знаний, ведь с 10 до 18 часов в обоих залах ДКЖ проходили мастер-классы на разные темы от лидеров мнений.

Открыла форум Ляйсан Утяшева: своей мотивирующей историей она задала верное настроение на весь оставшийся день и детально рассказала, как вписать в свою жизнь спорт и здоровый образ жизни, а также дала практические советы о тренировках и питании.

Следующими выступили два звездных хедлайнера мероприятия. От Ксении Собчак участники форума узнали, как создать личный бренд, монетизировать его, не бояться допустить ошибок и стать лучшим в своем деле.

Владислав Лисовец снова порадовал девушек живым и искренним выступлением, в котором рассказал о важности актуальности и изменений в сторону современности и показал новые fashion-тенденции.

В малом зале в это же время площадку заняли 4 спикера — создательницы бизнесов в Сибири. Они на личных примерах рассказали, как строили свой личный бренд, какие ошибки совершали и как смогли достичь успеха. Последним спикером стала Инди Гогохия, специалист по продвижению в Инстаграм, прилетевшая из Москвы специально — чтобы поделиться уникальными знаниями с девушками из Сибири.

После части, наполненной выступлениями спикеров, мероприятие приобрело более торжественную атмосферу. Ведь начался осенний этап премии «Главные женщины Сибири», в рамках которого на почетное звание претендуют более 60 участниц в 8 номинациях. Философия компании, стиль личного бренда, гармоничный образ — это и многое другое придется оценить жюри, чтобы выбрать самых достойных в своей сфере. Насыщенный и яркий вечер завершился, но самая интересная часть только начинается. 28 сентября компетентные члены жюри (куда вошли Ксения Собчак, Владислав Лисовец, генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин, ресторатор Денис Иванов, бьюти-эксперт Наталья Шик, владелец сети кофеен PRIMETIME Антон Горестов и другие) получили свои бланки для выбора фаворитов. Также было запущено онлайн-голосование на официальном сайте samsok.ru. Уже сейчас каждый может повлиять на исход и выбрать победительниц премии.

Это событие стало одним из самых ярких и значимых в светской жизни Новосибирска, но event-деятельность журнала «Самый Сок», организатора форума и премии, на этом не завершается. 24 ноября пройдет финал премии «Главные женщины Сибири», ведущим которого станет специально приглашенный гость Антон Лаврентьев. Он не только объявит имена победительниц, но и исполнит для них несколько своих любимых песен.

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Фото предоставлены организаторами мероприятия