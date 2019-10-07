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Строители вышли в лидеры по зарплате

  • 07/10/2019, 14:19
На втором месте — транспорт и логистика.

Строители вышли в лидеры по зарплатеЭксперты Авито Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Новосибирске самой высокооплачиваемой сферой среди топ-5 популярных оказалось строительство — среднемесячный оклад составил 51 400 рублей. На втором месте — транспорт и логистика, где средняя зарплата составляет 40 300 рублей. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, с/х» со средней зарплатой 34 500 рублей в месяц, сообщает пресс-служба Авито Работа.

При этом с начала года у строителей в регионе зарплата выросла на 9,8%, в транспорте — на 11,3%, в сельском хозяйстве — на 7,5%. Интересно, что в продажах за последний квартал зарплаты упали на 1,5%.

Средняя зарплата в Новосибирске по итогам трех кварталов 2019 года составляет 38 625 рублей (+8%). По этому показателю город находится на четвертом месте в России. На первом Москва — 58 684 (+15%), на втором Санкт-Петербург — 48 511 руб (+5%), на третьем Екатеринбург  — 39 879 руб (+7%).

Фото: pixabay.com —  skeeze

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