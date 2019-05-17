«Интурист» организует для французов автобусный тур от Санкт-Петербурга до Владивостока

Туроператор «Интурист», входящий в группу компаний Thomas Cook, совместно с французскими компаниями «Salaun Holidays» и «Pouchkine Tours» реализует уникальный туристический маршрут для группы французских туристов — путешествие на автобусе от Атлантического до Тихого Океана, сообщили в пресс-службе компании.

— С 11 мая по 28 июня 2019 года из французского Бреста во Владивосток, из Европы в Азию, пролегает туристический маршрут протяженностью 16300 км, разработанный совместно несколькими международными туристическими организациями. Более 30 иностранных туристов проедут на автобусе через всю Европу, посетив Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию, сделают первую остановку на территории России в Санкт-Петербурге, а затем, в течение 43 дней, пересекут всю страну с Запада на Восток, доехав до Владивостока. Особая гордость для старейшего российского туроператора «Интурист» — быть частью такого масштабного проекта, — говорится в сообщении.

На этой неделе туроператор «Интурист» принимает эстафету российской части маршрута, который пройдет по следующим городам: Санкт-Петербург, Пушкин, Новгород, Москва, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Улан Батор (Монголия), Дархан (Монголия), Чита, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток.

Отмечается, что старт данному маршруту был дан в 2013 году, и в 2019 году он проходит уже в пятый раз. Цель этого амбициозного проекта — показать иностранным туристам все многообразие нашей страны за одну поездку и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами России. Многочисленные обзорные экскурсии и посещение самых известных достопримечательностей каждого из городов сделают тур познавательным и незабываемым.

Фото: пресс-служба компании