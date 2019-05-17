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В первом квартале в регионе поступило около 30 млрд рублей «зарплатных» налогов

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Новосибирской области составили 12,5 млрд рублей.
  • 17/05/2019, 17:25
В первом квартале в регионе поступило около 30 млрд рублей «зарплатных» налогов

Во внебюджетные фонды от плательщиков Новосибирской области за 1 квартал 2019 г. поступило около 30 млрд руб. страховых взносов, что на 9% больше прошлогодних результатов, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Новосибирской области составили 12,5 млрд руб. – на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По словам руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексея Легостаева, в первом квартале 2019 года работой в рамках легализации заработной платы было охвачено 1418 организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате проведенных мероприятий дополнительные поступления страховых взносов и НДФЛ составили 89 млн руб., что в два раза больше, чем в прошлом году.  Эффективность на одного заслушанного составила 69 тыс. руб., что почти в три раза выше, чем за аналогичный период 2018 г.

Отмечается, что в 2018 году на заседаниях МВК было заслушано более 9 тыс. работодателей, что в 3,6 раз больше, чем в 2017 году. По итогам работы комиссий заработную плату до уровня федерального МРОТ и выше увеличили 5,5 тыс. работодателей, заключено 5,7 тыс. трудовых договоров. Дополнительно в бюджет и внебюджетные фонды поступило 669,3 млн руб. (в 2,6 раза к уровню 2017 г.).

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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