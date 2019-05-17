Директор клиники Мешалкина покинул пост

Директор НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина, депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Караськов написал заявление по собственному желанию. Этому предшествовало решение Минздрава РФ о его увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ. Пока решение об увольнении в клинику не поступало. Дозвониться до Караськова корреспонденту InfoPro54 не удалось. В некоторых СМИ региона опубликована информация, что он планирует остаться работать в клинике практикующим врачом и заниматься научной деятельностью.

Напомним, что незадолго до принятия данного решения клиника под руководством Александра Караськова оказалась в центре ряда скандальных дел. Одно из них связано с арестом его заместителя Евгения Покушалова по подозрению в мошенничестве и легализации преступных доходов. Кроме того, на этой неделе новосибирские общественники сообщили, что Александр Караськов незадекларировал ряд объектов недвижимости. Об этом сообщил президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов.

Александр Михайлович Караськов — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, практикующий сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, как сообщается на сайте лечебного учреждения. В НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина начал работать с 1983 года. С 1999 года – директор клиники, автор более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии, член Международного хирургического общества, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Европейского общества кардиоваскулярных хирургов. С 2003 по март 2016 г. — главный сердечно-сосудистый хирург Сибирского федерального округа. Депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Фото с сайта клиники Мешалкина