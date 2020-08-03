Инвалидам не нужно обращаться в ПФР за назначением денежных выплат

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) органами ПФР теперь назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно, сообщили в ОПФР по Новосибирской области.

Отмечается, что выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

— На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление об установлении пенсии через портал госуслуг или сайт ПФР, все остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый год Пенсионный фонд назначил более 1 млн. выплат по сведениям ФРИ. Основную часть назначений составили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая или государственная пенсия по инвалидности, — рассказали в пенсионном фонде.

После того, как данные об инвалидности поступают во ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке выплат, которое можно подать через Личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему уже были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется – ЕДВ будет доставляться тем же способом.

— Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. Кстати, на основании этих сведений органы ПФР продлевают инвалидам выплату уже назначенных пенсии по инвалидности и ЕДВ в автоматическом режиме, — уточнили в ОПФР.

В пенсионном фонде подчеркнули, что при смене группы инвалидности специалисты Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ самостоятельно по данным ФРИ без заявления гражданина. Информация будет отображена в Личном кабинете на сайте ПФР.

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