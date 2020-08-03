Область получила больше налогов, чем рассчитывала

— По оперативным данным, за 7 месяцев 2020 года в бюджет области поступили 97,5 млрд рублей доходов — это 50% от годового плана. Из них 71 млрд составляют собственные доходы региона — 52% к годовому плану, — констатировал, выступая на еженедельном оперативном совещании, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Планы, которые мы формировали для себя в июле, были достаточно консервативны. Лучше всего себя показали платежи по упрощенке, налогу на прибыль и налогу на имущество, — поясняет Голубенко. — Первые два говорят о том, что второй квартал экономика нашего региона прошла лучше, чем мы предполагали в своих консервативных оценках. Что касается налога на имущество, то предприятия и организации области в большинстве своем не подавали документы в ФНС на предоставление отсрочки.

Он пояснил, что налоговая динамика улучшилась за счет поступлений в июле. В результате отставание по сбору налогов, по сравнению с прошлым годом, в регионе несколько снизилось: с -7% до -4%.

По данным областного минфина, УФНС рассмотрела 144 заявления предпринимателей о предоставлении отсрочек на 170 млн рублей.

Что касается расходной части бюджета, то за 7 месяцев 2020 года она исполнена на 48% или 95,5 млрд рублей.

— По кассовому исполнению у нас сложилось превышение доходов над расходами почти на 2 млрд рублей. Главным образом за счет того, что наши главные распорядители бюджетных средств не реализовали заявленные на июль заявки на финансирование, — констатировал Голубенко.

— Остальные кредитные организации сообщили, что стоимость их финансовых ресурсов дороже заявленных нами в аукционной документации 6,5% годовых, — подчеркнул Виталий Голубенко.

Кстати, в июле область по графику оплатила амортизационные платежи по облигациям и сократила госдолг на 750 млн рублей. 23 июля также прошли аукционы для формирования резерва по заимствованиям на 6,5 млрд рублей. Ключевыми кредиторами выступили ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «Левобережный».

По его прогнозам, в августе область получит по доходам около 8,2 млрд рублей. Все обязательства по расходам будут выполнены с учетом возможности по кредитным ресурсам и переходящему остатку. Одной из ключевых задач региона в августе является рефинансирование бюджетных кредитов в федеральном казначействе.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области