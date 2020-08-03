Студенты НГТУ НЭТИ создали цифровой двойник гироскопа для удаленных исследований

Результатом работы студентов является виртуальная лаборатория «Прецессия и нутация гироскопа», которая позволяет проводить компьютерные эксперименты с визуализацией в реальном времени сложного трехмерного пространственного движения гироскопа, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что программный продукт был реализован в кросс-платформенной среде Qt Creator, а 3D симуляция — с использованием средств графического редактора Blender.

Интерфейс виртуальной лаборатории позволяет изменять параметры гироскопа и начальные условия. Динамическое воспроизведение движения гироскопа сопровождается изображением траектории конца его оси, что способствует максимально эффективному восприятию характера происходящих изменений. Система позволяет подключаться к виртуальному гироскопу удаленно, пока он доступен только студентам и научным сотрудникам НГТУ НЭТИ, но руководство факультета рассматривает вопрос о создании системы общего доступа для студентов других вузов и научных институтов России.

— Сейчас в нашей коллекции виртуальных лабораторий около двухсот цифровых двойников различных лабораторных устройств, в том числе устройство для определения удельного заряда электрона методом магнетрона, устройство для исследования движения электрона в лучевой трубке и даже программа для моделирования падения метеорита в атмосфере Земли. Большинство разработок студентов представляют собой интерактивные виртуальные лаборатории с 3D динамической визуализацией моделируемых систем и процессов. Виртуальные лаборатории могут быть использованы в системах дистанционного образования, в качестве дополнительных средств физического практикума и как интерактивные лекционные демонстрации, — говорит декан ФПМИ НГТУ НЭТИ Владимир Тимофеев.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ