Бывшего председателя Совета депутатов Искитимского района судят за растрату

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области Александра Рукаса. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

— По декабре 2017 года обвиняемый подыскал кафе в городе Искитиме, после чего издал распоряжение о проведении совместного семинара с депутатами районного Совета депутатов, депутатами поселений и Ревизионной комиссией Искитимского района и заключил с подысканным кафе муниципальный контракт по поводу обеспечения продуктами питания и готовыми блюдами участников указанного семинара за счет средств Совета депутатов на сумму 85 тысяч рублей. После чего, попросил своего сына, неосведомленного о преступных намерениях фигуранта, забрать в кафе продукты питания и готовые блюда, которыми последний распорядился по своему усмотрению в личных целях, — уточнила Анастасия Кулешова.

Кроме того, в ноябре 2018 года обвиняемый по аналогичной преступной схеме растратил, принадлежащие администрации Искитимского района денежные средства на общую сумму 35 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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