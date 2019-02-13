Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

Проекты из Новосибирска, Красноярска и Омска смогут побороться за звание лучших коммуникационных проектов в России за 2018 год. Региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь представят мировая премьера мюзикла «Винил» (Красноярский музыкальный театр, г. Красноярск), социальный эксперимент «Серый волк на страже детской безопасности» (АГТ-Сибирь и Электронный город, г. Новосибирск) и проект «Наше имя – Летов» (Виктор Корб и Георгий Шершнев, г. Омск), сообщили организаторы премии.

Отмечается, что 20 и 21 февраля в Москве пройдут дни открытых презентаций, где участники шорт-листа Национальной премии представят свои проекты в девяти номинациях: «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальный программ», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций», «Лучший проект в области продвижения технологий будущего», «Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности», «Лучший проект в области международных коммуникаций», «Лучший проект в области благотворительности».

Для региональных проектов с 2016 года Попечительским советом Национальной премии «Серебряный Лучник» был утвержден специальный приз. За звание лучшего регионального проекта будут бороться представители конкурсов «Серебряный Лучник» – Сибирь, «Серебряный Лучник» – Юг, «Серебряный Лучник» – Приволжье, «Серебряный Лучник» – Урал, «Серебряный Лучник» – Дальний Восток, «Серебряный Лучник» – Самара и RuPoR.

Организаторы премии подчеркнули, что победителем станет участник, набравший наибольшее число баллов в абсолютном зачете вне зависимости от того, в какой проектной номинации Национальной премии он был заявлен. Таким образом, победители региональных конкурсов имеют возможность побороться сразу за 3 награды: в собственной номинации, Гран-при премии, а также получить специальный приз за лучший региональный проект.

Фото: предоставлено организаторами премии