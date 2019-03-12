Инвестор подкорректировал инвестпроект в Северном

ООО «Сибирский ЛПК» внесло изменения в инвестиционный проект, в рамках которого в Северном и Кыштовском районах планируется организация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства.
— Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, будет создано 1000 новых рабочих мест. Планируемые виды выпускаемой продукции: мебельная доска, шпон, технологический древесный уголь, — говорится в ответе на запрос InfoPro54, полученном из министерства природных ресурсов Новосибирской области, за подписью министра Андрея Даниленко.
Для строительства объектов производственной инфраструктуры в Северном районе инвестор уже реализовал ряд мероприятий. Завершено строительство фундаментов для объектов производственной инфраструктуры; запущен в эксплуатацию первый блок (6 штук) сушильных камер, смонтирован второй блок (4 сушильные камеры); запущена термо-масляная котельная и лесоперерабатывающее оборудование; начато строительство углетомительных печей.
Исполнительный директор ООО «Сибирский ЛПК» Валерий Болохонов пояснил InfoPro54, что стоимость проекта оптимизирована из-за того, что инвестор нашел более эффективные технологии. На территории Северного района создана лесопромышленная площадка, установлено 10 сушильных камер, построен цех по производству шпона площадью 4 тысячи кв. м. Оборудование прошло технологическую апробацию. В апреле запланирован запуск производства шпона.
— В проект мы заложили безотходное производство, поэтому на территории бывшей деревни Украинка сейчас создаем углетомительный цех, где будем из отходов лесопиления и лесозаготовки производить технологический древесный уголь, — говорит Болохонов.
В перспективе 1-1,5 лет «Сибирский ЛПК» планирует вывести проект в Северном на полную мощность. В сушильном цехе будут работать 30 камер. Расчетный объем производства сухого материала для мебельных производств при полной загрузке к 2021 году составит 100 тысяч куб. м в год, шпона для производства фанеры — 40 тысяч куб. м, древесного угля — 60 тысяч куб. м. Расчетная годовая выручка составит 2 млрд рублей, объем налоговых платежей — не менее 70 млн рублей в год. Средняя зарплата — не менее 19 тысяч рублей. Сегодня на предприятии создано около 100 рабочих мест для местных жителей.
В Кыштовском районе запланировано развитие второй очереди проекта. Ориентировочно — с 2021 года, но сроки могут измениться в зависимости от рыночной ситуации и решения инвестора. Детали второй очереди в компании пока не озвучивают. По данным rusprofile.ru, в декабре 2018 года уставный капитал компании был увеличен со 100 тысяч до 330 млн рублей. Директором и учредителем компании является Пэн Гоцин.
Валерий Болохонов уточнил, что практически 100% продукции, произведенной на «Сибирском ЛПК», пойдет на экспорт. В рамках проекта компания будет также заниматься не только заготовкой и переработкой леса, но и противопожарными мероприятиями, а также лесовосстановлением, в соответствии с проектом лесопользования, который предприятие планирует в ближайшее время заказать в «Запсиблеспроекте» (Западно-Сибирский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». — Ред.).
По данным областного минприроды, в 2018 году «Сибирский ЛПК» переработал 11,2 тысячи куб. м древесины и получил 6,1 тысячи куб. м пиломатериала. Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2018 год составила 73,2 млн рублей. Объем освоенных инвестиций — 240 млн рублей. Среднесписочная численность работающих на площадке составляла 124 человека.
— В 2019 году инвестором запланировано завершить проектирование лесных участков и формирование пакета документов для подачи заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на территории Северного и Кыштовского лесничеств, — уточнил Андрей Даниленко.
Кроме того, он отметил, что сейчас в Министерстве промышленности и торговли РФ идет работа по присвоению проекту «Сибирского ЛПК» статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
В ноябре 2017 года Александр Дубовицкий, который на тот момент занимал должность врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщил, что проект «Сибирского ЛПК» планируется вынести на рассмотрение инвестсовета во второй раз.
По данным rusprofile.ru, по итогам 2017 года ООО «Сибирский ЛПК» получила 29 млн рублей убытка.
Фото предоставлено «Сибирским ЛПК»
Популярное с сайта