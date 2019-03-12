Инвестор подкорректировал инвестпроект в Северном

ООО «Сибирский ЛПК» внесло изменения в инвестиционный проект, в рамках которого в Северном и Кыштовском районах планируется организация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства.

— Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, будет создано 1000 новых рабочих мест. Планируемые виды выпускаемой продукции: мебельная доска, шпон, технологический древесный уголь, — говорится в ответе на запрос InfoPro54, полученном из министерства природных ресурсов Новосибирской области, за подписью министра Андрея Даниленко.

Для строительства объектов производственной инфраструктуры в Северном районе инвестор уже реализовал ряд мероприятий. Завершено строительство фундаментов для объектов производственной инфраструктуры; запущен в эксплуатацию первый блок (6 штук) сушильных камер, смонтирован второй блок (4 сушильные камеры); запущена термо-масляная котельная и лесоперерабатывающее оборудование; начато строительство углетомительных печей.

Исполнительный директор ООО «Сибирский ЛПК» Валерий Болохонов пояснил InfoPro54, что стоимость проекта оптимизирована из-за того, что инвестор нашел более эффективные технологии. На территории Северного района создана лесопромышленная площадка, установлено 10 сушильных камер, построен цех по производству шпона площадью 4 тысячи кв. м. Оборудование прошло технологическую апробацию. В апреле запланирован запуск производства шпона.

— В проект мы заложили безотходное производство, поэтому на территории бывшей деревни Украинка сейчас создаем углетомительный цех, где будем из отходов лесопиления и лесозаготовки производить технологический древесный уголь, — говорит Болохонов.

В перспективе 1-1,5 лет «Сибирский ЛПК» планирует вывести проект в Северном на полную мощность. В сушильном цехе будут работать 30 камер. Расчетный объем производства сухого материала для мебельных производств при полной загрузке к 2021 году составит 100 тысяч куб. м в год, шпона для производства фанеры — 40 тысяч куб. м, древесного угля — 60 тысяч куб. м. Расчетная годовая выручка составит 2 млрд рублей, объем налоговых платежей — не менее 70 млн рублей в год. Средняя зарплата — не менее 19 тысяч рублей. Сегодня на предприятии создано около 100 рабочих мест для местных жителей.

В Кыштовском районе запланировано развитие второй очереди проекта. Ориентировочно — с 2021 года, но сроки могут измениться в зависимости от рыночной ситуации и решения инвестора. Детали второй очереди в компании пока не озвучивают. По данным rusprofile.ru, в декабре 2018 года уставный капитал компании был увеличен со 100 тысяч до 330 млн рублей. Директором и учредителем компании является Пэн Гоцин.

Валерий Болохонов уточнил, что практически 100% продукции, произведенной на «Сибирском ЛПК», пойдет на экспорт. В рамках проекта компания будет также заниматься не только заготовкой и переработкой леса, но и противопожарными мероприятиями, а также лесовосстановлением, в соответствии с проектом лесопользования, который предприятие планирует в ближайшее время заказать в «Запсиблеспроекте» (Западно-Сибирский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». — Ред.).

По данным областного минприроды, в 2018 году «Сибирский ЛПК» переработал 11,2 тысячи куб. м древесины и получил 6,1 тысячи куб. м пиломатериала. Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2018 год составила 73,2 млн рублей. Объем освоенных инвестиций — 240 млн рублей. Среднесписочная численность работающих на площадке составляла 124 человека.

— В 2019 году инвестором запланировано завершить проектирование лесных участков и формирование пакета документов для подачи заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на территории Северного и Кыштовского лесничеств, — уточнил Андрей Даниленко.

Кроме того, он отметил, что сейчас в Министерстве промышленности и торговли РФ идет работа по присвоению проекту «Сибирского ЛПК» статуса приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

В ноябре 2017 года Александр Дубовицкий, который на тот момент занимал должность врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщил, что проект «Сибирского ЛПК» планируется вынести на рассмотрение инвестсовета во второй раз.

Приоритетный инвестиционный проект по вовлечению в оборот низкокачественной лиственной древесины на территории Северного и Кыштовского лесничеств ранее оценивался в 8,5 млрд рублей. В рамках его реализации было анонсировано создание 3075 рабочих мест. Инвестором проекта называлась ЗАО «Роскитинвест» — русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области, реализующая проект Асиновсокго лесопромышленного парка. Для реализации проекта в Новосибирске в апреле 2016 года была создана компания ООО «Сибирский ЛПК», 100% учредителем которой являлся Пэн Гоцин. Как сообщали томские СМИ, в январе 2017 года у «Роскитинвест» сменился инвестор. Вместо государственной компании «AVIC International» пришел новый игрок — «Хубэйская государственная инвестиционная компания». Во время первой презентации проекта ЛПК в Новосибирской области на инвестсовете отмечалось, что в 2017 году в федеральный бюджет от реализации проекта должно было поступить 229 млн рублей, в региональный — 256 млн, компания планировала получить 4,8 млрд рублей выручки от реализации продукции и 378 млн чистой прибыли. При выходе на полную мощность ежегодные поступления в бюджет и внебюджетные фонды анонсировались в следующем объеме: федеральный уровень — 718 млн. рублей, территориальный уровень — 330 млн. Ежегодная валовая выручка без НДС (с 2018) предполагалась на уровне 9 млрд рублей, а производство товарной продукции в год (с 2018): по пиломатериалу — 340 тысяч куб. м, по погонажу — 170 тысяч куб. м, отмечалось в презентации.

По данным rusprofile.ru, по итогам 2017 года ООО «Сибирский ЛПК» получила 29 млн рублей убытка.

Фото предоставлено «Сибирским ЛПК»