Элла Панфилова: «Попадаются исполнители, а организаторы остаются безнаказанными»

По итогам завершившегося в начале марта Первого электорального медиафорума, принят ряд договоренностей между ЦИК РФ и представителями СМИ. Они касаются фактов нарушения прав журналистов, освещающих ход и результаты избирательных кампаний. Кроме того, по информации Центризбиркома, запланирован ряд мер по налаживанию более эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в регионах.

— Наши основные партнеры и союзники в деле совершенствования и развития избирательной системы — это СМИ и наблюдатели, — заявила, предваряя обсуждение, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. — Без них мы не сможем донести до людей ту информацию, которая важна избирателю, и организовать чистый и прозрачный процесс выборов. Очень важно вскрыть те изъяны, существующие в избирательной системе, чтобы поработать на их ликвидацию.

По данным ЦИК, с 2016 по 2018 год на 68 избирательных участках в 34 субъектах РФ были аннулированы результаты выборов, возбуждено 81 уголовное дело. По 28 уголовным делам были вынесены наказания в виде штрафов. На 350 тысяч рублей оштрафован председатель УИК в Ростове, на 490 тысяч рублей — наблюдатель от кандидата на должность главы Республики Мордовия. По 7 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, по одному из них подозреваемый в Самарской области приговорен к лишению свободы. Такие данные озвучила председатель ЦИК РФ. Однако пока, по ее словам, еще остается немало нерешенных ситуаций, над которыми предстоит работать.

— Мы намерены провести встречу с представителями правоохранительных органов. Выяснить, почему рассыпаются уголовные дела? Почему в Кемеровской области поводом для прекращения уголовного дела стал всего лишь факт извинения со стороны нарушителя? Для нас самая большая проблема, что попадаются исполнители, а организаторы остаются безнаказанными, — заявила чиновница.

Еще один пример громкого дела по фальсификации итогов голосования привел президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

— По самой консервативной экспертной оценке, сотни, а то и тысячи нарушений происходят регулярно на разного рода уровнях выборов. Самый яркий пример — выборы в Приморье: КОИБ дает одну цифру, а какие-то профессиональные умельцы с помощью «вайфая» в процессе перехода цифр с КОИБа на принтер эту цифру меняют. Возбуждено ли уголовное дело? Или оно рассматривается? Если и есть формальный ответ, то он вряд ли удовлетворит широкую общественность, — заявил он.

Одновременно с фактами фальсификаций выборов некоторые участники форма отметили противодействие работе журналистов на участках. По словам редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, работа журналистов и без того сильно ограничена избирательным законодательством.

— Предыдущий состав ЦИКа принимал решение о том, чтобы журналисты, работающие на выборах, были — как крепостные — закреплены за тем или иным участком. Это чрезвычайно неудобно нам как руководителям СМИ. В Москве эту норму отменили. Но в областях по-прежнему многие региональные избиркомы «приковывают» журналистов к участкам. У ЦИКа есть возможность разослать телеграмму, что аккредитованный журналист может работать на любом участке. Второе. Давайте вспомним 144 статью УК РФ. Ее надо применять, если журналисту во время избирательного процесса не дают работать по профессии. Надо идти в прокуратуру, следственный комитет, — считает Венедиктов.

Еще об одной норме избирательного законодательства, «сковывающей» СМИ, напомнила редактор газеты «Наше время» (Ростов) Вера Южанская.

— Закон обязывает нас безвозмездно, за счет собственных расходов предоставлять печатную площадь. Эта норма была принята 15 лет назад и продолжает существовать. За это время информационное пространство изменилось, а мы по-прежнему бесплатно, безвозмездно за свой счет предоставляем площади для партий и депутатов. Кстати, никто никогда из бюджета не компенсировал это ни одной газете. Еще одна норма: у избиркома есть право по закону публиковать материалы объемом не менее 3 тысяч знаков. Это — самая низшая граница. И тут «пошла плясать губерния»: приносят все для обязательной публикации в совершенно сумасшедших объемах. Не хотят люди это читать, — заявила главред издания.

По мнению вице-президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, одна из главных проблем избирательной системы в стране — проблема доверия сторон друг к другу.

— Нехватка доверия между избирателями и правящими элитами — это проблема, которая сегодня существует во всем мире. Ведется огромная работа по повышению доверия к избирательной системе в РФ. Большое внимание уделяется взаимодействию с профессиональным сообществом, — сказал он.

28 февраля — 1 марта 2019 года в Москве состоится Первый общероссийский электоральный медиафорум (ПОЭМ — 2019) прошел 28 февраля – 1 марта. Организаторами выступили Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и Российский фонд свободных выборов (РФСВ) при поддержке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Напомним, что на минувшей неделе политологи обсудили политическую ситуацию в преддверии кампании по выборам мэра Новосибирска.

Фото: скриншот видео Российского фонда свободных выборов