Новосибирские дилеры авто: у продаж через интернет-магазины есть будущее

В марте площадка AliExpress запустила в России продажи китайских автомобилей Chery. Американская компания Tesla с конца февраля 2019 года полностью перешла на оналйн-реализацию своих электрокаров. Автозаводы Renault развернули продажи машин через онлайн-шоурум еще летом 2017 года. Эксперты рынка предполагают, что онлайн-магазины не станут полноценными конкурентами традиционным продажам автомобилей в дилерских центрах. Новосибирские дилеры уверены — у онлайн-продаж автомобилей есть будущее.

— Если будет разработан соответствующий IT-инструмент, который позволит это сделать, рассчитать все надстройки, спецтехнику — потому что у нас стандартной техники минимум, — то почему бы и нет? — сообщила корреспонденту InfoPro54 директор автоцентра ГАЗ «Сармат» Анна Ващенко.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы дилерского центра «Renault-Volkswagen» ООО «Автомир-Новосибирск» Евгения Ивакина рассказала, что марка Renault реализовала покупки онлайн еще в прошлом году.

— Есть онлайн-магазин, клиенты которого при заказе автомобиля получают дополнительные скидки и подарки. Мы считаем, что за этим инструментом есть будущее, марка Renault это внедрила и успешно использует, — пояснила Ивакина.

Французы заверяют, что именно они первыми в России открыли онлайн-шоурум.

— В начале 2016 года на российском рынке это казалось событием на грани фантастики, но мы рискнули, хотя понимали, что придется бороться с человеческими стереотипами об онлайн-покупке автомобилей, — говорит директор по маркетингу «Renault Россия» Франсиско Идальго Маркес.

По данным компании, онлайн-продажам в наибольшей степени доверяют в крупных городах. Так, в 2018 году в Москве и Санкт-Петербурге из числа проданных автомобилей Renault, 20% были реализованы через онлайн-шоурум.

Первым партнером торговой площадки AliExpress стал китайский производитель Chery, предложив кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. В дальнейшем маркетплейс расширится и за счет других производителей. Но эксперты рынка пока не видят в интернет-магазинах серьезных конкурентов дилерским центрам по продаже новых автомобилей.

— Онлайн-продажи автомобилей сейчас находятся в зачаточном состоянии, хотя в будущем могут занять значимую долю, — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. — Одно дело — купить онлайн товар за несколько долларов, другое — за десятки тысяч. AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной.

Напомним, что в августе 2018 года Chery запустила в Москве каршеринг на базе компании YouDrive. По мнению Сергея Удалова, это дает возможность протестировать автомобиль в каршеринге, а уже потом приобрести через интернет.

— Конечно, онлайн-шоурум — это не замена, а дополнение к традиционным дилерским продажам, — считает директор по продажам Renault Россия Андрей Владимирцев.

По мнению экспертов, драйвером данного сегмента рынка станет, прежде всего, молодежь.

— Эта часть покупателей, пусть и небольшая, в большей степени готова приобрести автомобиль без тест-драйва и в целом более открыта экспериментам. Они привыкли к покупкам онлайн, поэтому ничего из ряда вон выходящего для них такая ситуация не несет, — говорит Сергей Удалов. — Плюс китайских марок здесь в том, что они достаточно недороги, оснащены современным оборудованием, различными гаджетами, что ценят молодые автолюбители. В сегменте новых автомобилей их репутация уже достаточно неплохая. Поэтому молодые люди, возможно, согласятся сделать выбор в интернете «вслепую».

Онлайн-продажи не заменят традиционного способа реализации автомобилей, по крайней мере, в ближайшие годы: многим покупателям было и будет важно потрогать машину перед покупкой, посидеть в ней, лично оценить качество сборки и даже цвет. Поэтому дилерские салоны останутся. В этом уверены эксперты рынка.

— Теоретически при продаже онлайн машина может быть несколько дешевле за счет отсутствия расходов на дилерскую сеть. Это может стать дополнительным аргументом «за» при выборе способа покупки, — цитирует «Автостат» мнение аналитика «ВТБ Капитал» Владимира Беспалова.

По мнению Сергея Удалова, AliExpress — скорее, дополнительный канал маркетинга: компания получит портрет покупателя, чтобы затем всем, кто подходит под характеристики, предложить купить тот или иной автомобиль. У интернет-магазина много пользователей, что расширяет потенциальную аудиторию покупателей.

— Для многих одно имя интернет-аукциона — уже дополнительная гарантия надежности, — заключил он.

Фото chery.ru