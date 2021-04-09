Инвестор вложит в производство венозных порт-систем в Биотехнопарке 380 млн рублей

— Один из перспективных проектов Биотехнопарка — организация производства венозных порт-систем. Это будет импортозамещающий проект. Сейчас найден инвестор, ведется подготовка проектной документации для размещения производства в здании Центра коллективного пользования БТП, — рассказал на выездном заседании комитета по социальной политике регионального парламента гендиректор АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (Биотехнопарк) Александр Иванов.

О каком инвесторе идет речь, он не уточнил, отметив, что компания не хочет публичности. Заявленный объем инвестиций в проект составляет более 380 млн рублей.

— Если все пойдет по плану, то выпуск порт-систем начнется в 2022 году, — добавил Александр Иванов.

Также в планах Биотехнопарка — создание условий для размещения небольших компаний за счет использования площадки Бизнес-инкубатора Новосибирской области, расширение области аккредитации действующего лабораторного комплекса, а также создание производства инсулиновых помп. Детали производства помп в Биотехнопарке также пока не раскрывают.

— У нас сейчас 4 перспективных резидента, которые могли бы сесть на новые площадки. И это при том, что мы не занимаемся продвижением Биотехнопарка. Представляю, сколько их будет, если мы начнем эту работу, если появится вторая очередь, — в феврале говорил на заседании бюджетного комитета гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов.

По его словам, в работе у АИР такие проекты, как сертификация по международным стандартам GMP, организация производства стентов на базе ЦКП, локализация производства инсулиновых помп на базе ЦКП и т.д. Некоторых из них в принципе нет в России. Интерес к реализации проектов на территории второй очереди парка проявляет ряд компаний, включая АО «ПФК «Обновление», ООО «УН Лаборатория», ООО «Медицинский интегратор».

Землю под вторую очередь Биотехнопарка нашли в марте в Новосибирском районе недалеко от ВАСХНИЛа. Первым резидентом стала компания ООО «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC). Сейчас АИР продолжает рассматривать другие перспективные участки для третьей очереди.