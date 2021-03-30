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Биотехнопарку нашли землю под вторую очередь

  • 30/03/2021, 11:01
Автор: Юлия Данилова, Марина Санькова
Биотехнопарк
Инновационная биотехнологическая площадка продолжит развиваться в Новосибирском районе около поселка Мичуринский.

ООО «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC) первой займет один из участков площадки в 20 га, которая была подобрана Биотехнопарком вместе с «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и администрацией Новосибирского района как новая очередь парка. Напомним, речь идет о земельном участке площадью 30 000 кв. м рядом с поселком Мичуринский. Остальную территорию планируется передать в управление Биотехнопарку, для этого сейчас готовятся изменения в региональное законодательство, сообщила пресс-служба АИР.

—Также мы продолжаем рассматривать и другие перспективные участки в Новосибирском районе для третьей очереди. Сейчас есть несколько компаний, заинтересованных в том, чтобы стать резидентами Биотехнопарка, и мы будем работать над тем, чтобы их количество росло, — прокомментировал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

Напомним, первая площадка Биотехнопарка расположена в наукограде Кольцово.

Компания «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC) подтвердила свои планы по производству артемизинина и артемизининовой кислоты. Базовым сырьем для производства станет полынь однолетняя и другие продукты, получаемые в Сибири. Ориентировочный объем инвестиций в проект — более 870 млн рублей. Планируется создание 36 рабочих мест.

— В июне 2021 года мы планируем завершить концептуальное проектирование будущего завода и начать привязку к конкретному земельному участку. Сейчас мы уже провели регистрацию компании в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), а также прошли валидацию как производитель противомалярийных лекарств. Теперь подали на регистрацию EMA препараты, которые намерены производить, — рассказал учредитель «СИББИОТЕХ» (SIBBIOTECH LLC) Виталий Тирон.

Проект компании-резидента «Сиббиотех» (SIBBIOTECH LLC) был признан масштабным на заседании профильной комиссии Правительства Новосибирской области. Он был представлен на инвестсовете в марте 2020 года. Запуск производства был запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общий объем инвестиций в проект — 671 млн рублей, в первый этап — 251 млн. В ходе реализации проекта планировалось создание 36 рабочих мест.

Напомним, в 2020 году выручка от текущей деятельности Биотехнопарка составила 200 млн рублей, что в 9 раз больше показателей 2018 года и в 2,8 раза больше планового показателя, установленного на 2020 год. За год были погашены долговые обязательства на 54 млн рублей. Объем субсидий, полученных УК, составил 11 млн рублей — в 8 раз меньше, чем было предусмотрено в плане финансового оздоровления. Об этом на заседании бюджетного комитета регионального парламента в середине февраля рассказывал гендиректор АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» Александр Иванов. При этом он подчеркнул, что сейчас УК может работать и без предоставления субсидий.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов сообщал, что сейчас Биотехнопарк уперся в потолок своего развития, так как у него закончились площади для резидентов и агентство ведет работу по запуску второй площадки.

— У нас сейчас 4 перспективных резидента, которые могли бы сесть на новые площадки. И это при том, что мы не занимаемся продвижением Биотехнопарка. Представляю, сколько их будет, если мы начнем эту работу, если появится вторая очередь, — отмечал  он.

В частности, по словам Зырянова, интерес к реализации проектов на территории второй очереди парка проявляет ряд компаний, включая АО «ПФК «Обновление», ООО «УН Лаборатория», ООО «Медицинский интегратор». К ключевым задачам на 2021-2025 годы директор Биотехнопарка Александр Иванов отнес получение второй площадки для обеспечения инфраструктуры и дальнейшего развития Биотехнопарка, привлечения новых резидентов.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : инвестиции Биотехнопарк бизнес


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