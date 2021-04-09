Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации

В начале марта в даркнете был выставлен на продажу доступ к коммутатору одного из мобильных мобильных операторов, сообщают «Известия». О каком операторе идет речь, не уточняется. При этом, согласно публикации, доступ к этому коммутатору позволит получить доступ к звонкам и СМС всех операторов, с которыми у владельца взломанного коммутатора есть соглашение о роуминге. В их число входят и российские. Об этом рассказали в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечками данных.

По информации компании, в начале апреля доступ к коммутатору с большой вероятностью попал к покупателю из стран СНГ. Эксперты ожидают, что атака планируется именно против жителей России.

—Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных СМС-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков. С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы, — пояснила гендиректор компании «Смарт Лайн Инк», производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко.

Для защиты от такого рода атак специалисты рекомендуют переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления, а также ограничить лимиты на денежные переводы.