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Инвестора попросили представиться

Инвестсовет отложил принятие решения по созданию индустриального парка под Бердском до личной встречи губернатора с инвесторами.
  • 19/06/2019, 21:03
Автор: Юлия Данилова
Инвестора попросили представиться
В предложенном на инвестсовет проекте основная проблема оказалась в том, что его представил не инвестор, а управляющая компания.

ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» вышла на инвестсовет области с предложением о создании под Бердском частного индустриального парка. Гендиректор УК Константин Зайцев напомнил, что идею создания технопарка компания, совместно с администрацией Бердска и экономическим блоком правительства, прорабатывает с 2017 года. Первоначально речь шла о создании парка по типу brownfield на территории ПО «Сиббиофарм». Однако, когда были проработаны заявки всех потенциальных резидентов, оказалось, что это сделать невозможно, так как не хватает ни площади, ни имеющихся мощностей.

В Бердске формируется индустриальный парк

В итоге было принято решение сформировать парк в формате greenfield на соседней площадке — землях, расположенных в Мичуринском сельсовете. Речь идет о 150 га, которые ранее находились в федеральной собственности, но недавно были переданы в собственность области (при содействии сенатора Владимира Лаптева).

— Якорным резидентом парка будет завод по глубокой переработке зерна, производственной мощностью 125 тысяч тонн сырья в год (клейковина, лизин кормовой, этиловый спирт, кормовая добавка). Планируемые инвестиции в проект — 11 млрд рублей, — сообщил Константин Зайцев.

Судя по данным презентации проекта, завод по глубокой переработке зерна займет на площадке 20 га. Кроме того, по его словам, уже подписано соглашение с 7 компаниями — потенциальными резидентами парка. Среди них ООО «Аквастрой ТЭК», которая намерена построить центр по хранению и обработке данных (15 га), ООО «АПК» — завод по производству кормов (5 га), ООО «Евразия» — мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции (20 га). Также здесь планируется построить бизнес-центр, гостиницу, СТО для грузовых автомобилей, площадку по продаже сельхозтехники.

— Для реализации проекта территорию планируется обеспечить следующими объектами инфраструктуры: подземный газопровод высокого давления с объемом подачи 30 тысяч куб/час, электрическая понижающая подстанция 220/20 мощностью 90 МВт. Решен вопрос с водоснабжением, канализованием, организуем теплоснабжение и дорожную инфраструктуру, — перечислил Константин Зайцев.

Около 1,5 млрд в строительство внешних и внутренних объектов инфраструктуры планирует вложить «Аквастрой ТЭК», 1 млрд — ООО Финансово-инвестиционная компания «Корпорация развития регионов». Ранее в интервью газете Коммерсант.Сибирь Зайцев называл эту компанию как инвестора завода по глубокой переработке зерна. На инвестсовете эта информация не прозвучала. 50 млн рублей в проект инвестирует сама Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» — на проведение геологических и геодезических изысканий. Запуск инфраструктурных объектов запланирован на декабрь 2021 года.

Далее Константин Зайцев приводил данные только по УК, отметив, что в результате реализации проекта по формированию индустриального парка к 2022 году будут созданы 69 рабочих мест, выручка от реализации к 2029 году достигнет 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — более 950 млн. За 10 лет объем выручки УК от основной деятельности составит 19,7 млрд рублей, чистая прибыль — 6,4 млрд, рентабельность — 38,8%. По расчетам, в 2020 году компания выплатит 4,3 млн рублей налогов, в 2029 — 1,38 млрд.

Для реализации проекта в качестве мер господдержки УК запросила признать индустриальный парк масштабным инвестиционным проектом, а также предоставить земельный участок для его создания без торгов.

Комментируя предложение УК, замгубернатора Сергей Семка отметил, что в перспективе трех-пяти лет обеспечить заявленные для проекта мощности по газо- и электроснабжению на данной площадке невозможно. И.о. министра экономического развития области Лев Решетников добавил, что ведомство оценивало проект с точки зрения уже реализованных подобных инициатив (ПЛП, Биотехнопарк) — и ряд заявлений УК вызвал вопросы. В частности, Решетников засомневался, что удастся отбить вложенные в инфраструктуру 2,5 млрд рублей. Он напомнил, что в первой версии проекта, предоставленного УК, вложения на эти цели составляли 600 млн рублей, и уже тогда они были признаны неокупаемыми.

— По заключению департамента по тарифам, 2,5 млрд по выручке, по цене, по объему просчитать невозможно. С учетом того, как сегодня выстраивается ценообразование по тарифам, с учетом дисконтирования окупить эти вложения в принципе не получится, тем более за заявленный срок — 6,6 лет, — пояснил он. — Кроме того, собственных средств у управляющей компании нет, а у заявленных инвесторов уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, также есть задолженность по налогам в бюджет. В соответствии с законодательством они должны подтвердить наличие инвестиций документами, пока мы их не получили.

У минэкономразвития вызвал вопросы и план заполняемости парка резидентами. Лев Решетников отметил, что очень много завязано на ключевом резиденте — заводе по переработке зерна, а создавать парк под одну компанию слишком рискованно.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал членов инвестсовета пока не подвергать сомнению возможность этих инвестиций.

— Актуальность решения задачи по глубокой переработке зерна для области известна, также известно, что мы не намерены отказываться от попыток ее решить, в том числе с появлением подобных и, возможно, более интересных продуктов. Тем более что это ключевое направление развития территории вокруг Бердска — с учетом компетенций «Сиббиофарма». Мы находимся в поиске технологий и инвесторов, которые готовы вложить в проект многомиллиардные средства, — отметил Травников. — В предложенном нам проекте основная проблема заключается в том, что его представляет не инвестор завода по глубокой переработке зерна, а УК  «Сибирский научно-производственный технопарк», инвестором не являющаяся. С учетом чрезвычайной важности темы для экономики области, с учетом большого объема заявленных инвестиций могу подтвердить, что я готов лично вступить в дополнительные переговоры с резидентами и компаниями, которые представлены нам как инвесторы, с которыми заключены соглашения, чтобы выслушать их и понять, какие им нужны меры поддержки.

Губернатор предупредил, что эту тему будет курировать лично, так как речь идет о бывших федеральных землях площадью 150 га. По его словам. решения об их предоставлении инвесторам должны приниматься крайне взвешенно, чтобы регион не получил претензии со стороны федеральных органов власти.

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