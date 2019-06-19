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В Новосибирске дали старт выборам мэра и депутата горсовета

Решение о дате выборов приняла июньская сессия, на которой глава города «условно» простился с депутатским корпусом.
  • 19/06/2019, 22:12
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирске дали старт выборам мэра и депутата горсовета
«Хотелось бы отойти от партийно-политических стратегий.»

Депутаты горсовета Новосибирска определились с единым днем голосования  8 сентября 2019 года. В этот день горожанам предстоит избрать главу города и доизбрать депутата горсовета по округу №12 вместо ушедшего из жизни Дмитрия Прибаловца.

— Днем окончания срока, на который избирается глава муниципалитета, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы,  сообщила в своем докладе председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая.  В нашем случае в этом году выборы приходятся на 8 сентября.

В этот же день, по информации горизбиркома, пройдут и довыборы в совет депутатов.

Еще до утверждения окончательной даты голосования действующий глава города Анатолий Локоть «попрощался» в своем выступлении с депутатским корпусом. Некоторые назвали это прощание «условным».

— Это наша заключительная встреча в таком качестве,  обратился мэр к депутатам.  Кто будет возглавлять исполнительную власть муниципалитета — определит уже избиратель. У нас были разные периоды, моменты, в том числе очень острые дискуссии. Но мы добивались результатов. Политическая ситуация уникальна. То, что мы научились работать совместно, добиваться результатов, говорит об очень хорошем уровне координации действий.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев прокомментировал предстоящие выборы главы города во время пресс-подхода.

— Хотелось бы отойти от партийно-политических стратегий, — говорит Асанцев.  Личная моя оценка действующего мэра больше положительная. Безусловно, мы участвуем в критике действующей власти, подсказываем. Но первичными и приоритетными являются те изменения и та повседневная работа, которая ведется в городе. Хочу сказать, что на самом деле работа есть, есть прогресс. Статистика показывает, что в город Новосибирск люди едут. По статистическим показателям Новосибирская область свои позиции улучшает. А основной составляющей области является Новосибирск.

По его оценке, Анатолий Локоть является серьезным претендентом на второй срок на посту градоначальника.

 В настоящий момент изъявили желание участвовать в выборах около 13-14 кандидатов,  напоминает Дмитрий Асанцев.  Если все они смогут зарегистрироваться, безусловно, конкуренция будет. Но насколько эти выборы будут яркими и горячими, в первую очередь, на мой взгляд, покажет отношение избирателей к действующему мэру Новосибирска в сентябре 2019 года. Конечно, стратегия кандидатов будет строиться по классическому варианту  критика действующей власти и некие заверения о том, что мы знаем, как сделать лучше, правильнее жизнь в городе Новосибирске. Ничего нового здесь, наверное, открыто по большому счету не будет. Но совершенно точно говорю, что выборы будут конкурентными.

Напомним, что среди потенциальных кандидатов в мэры, заявивших о желании участвовать в выборах, — двое депутатов горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус (независимый депутат), а также депутат Заксобрания области Дарья Украинцева (фракция ЛДПР, беспартийная).

Фото из группы Новосибирского облизбиркома Вконтакте

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