Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

Инвесторы, инвестиционные проекты которых включены в государственный реестр Новосибирской области, смогут получить до 90% налогового вычета, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующие законодательные изменения были одобрены на заседании правительства региона.

Как отметила заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова, закон будет действовать до 31 декабря 2027 года.

— Инвестиционный налоговый вычет будет применяться в следующем порядке: сведения о проектах и предложения от Совета по инвестициям поступают в министерство экономического развития Новосибирской области. Затем эти сведения включаются в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области, после чего инвестор вправе применять налоговый вычет, — сообщила Ольга Молчанова.

Среди условий – не более 90% инвестиционных расходов текущего периода. При этом определена категория налогоплательщиков, которые не вправе применять инвестиционный налоговый вычет. Среди них – организации-участники региональных инвестиционных проектов, организации-резиденты особых экономических зон, иностранные организации — налоговые резиденты РФ, организации, осуществляющие деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении, налогоплательщики – получатели налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, налогоплательщики – получатели налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, заключившие специальный инвестиционный контракт с Новосибирской областью.

По словам Ольги Молчановой, данная налоговая практика уже успешно внедрена в ряде регионов страны.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства Новосибирской области и направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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