 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Министерства просят больше, чем могут освоить

Заявки трёх министерств Новосибирской области на общую сумму 800 миллионов рублей не реализованы по итогам первого квартала.
  • 01/04/2019, 18:30
Автор: Евгения Серёгина
Министерства просят больше, чем могут освоить

По итогам исполнения бюджета Новосибирской области в первом квартале 2019 года ряд министерств не смогли освоить в полном объёме заявленные средства. Из 1,4 млрд руб наибольшая часть неисполнения (800 млн) пришлась на региональные минстрой, минздрав и минсельхоз. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на оперативном совещании в правительстве.

— Первый квартал показал, что при общем хорошем проценте исполнения (более 96%) по отдельным министерствам необходимо переосмыслить алгоритм планирования бюджетных заявок. За первый квартал из 1,4 миллиарда рублей не реализованы заявки иных распорядителей. Минздрав не реализовал заявок на 680 миллионов рублей. По материальным затратам реализация составила только 26%. Министерство сельского хозяйства реализовало 70% заявок, минстрой — 25%, — заявил Голубенко.

Данная ситуация, по словам министра финансов, послужила поводом не удовлетворять большинство заявок от распорядителей бюджетных средств на следующий квартал.

— Учитывая, что вы на второй квартал подали заявки примерно в том же объёме, прошу уточнить ваши прогнозы, чтобы мы не формировали излишний остаток на счёте бюджета, а распределяли его более рационально, —обратился Виталий Голубенко к представителям министерств. — На минувшей неделе мы завершили формирование предложений по внесению изменений в бюджет на 2019 год. Первая корректировка не затрагивает собственные доходы, а только перераспределяет переходящий остаток средств, который у нас был. Поэтому мы достаточно скрупулёзно подходили к перераспределению этого переходящего остатка, и большинство ваших заявок остались без удовлетворения.

Что касается исполнения доходной части областного бюджета, то по данным регионального минфина общее поступление по доходам в первом квартале 2019 года составило 33,5 млрд руб. Из них 29 млрд — собственные доходы, объём которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 15%. Из этих средств 20 млрд пришлось на налог на прибыль и НДФЛ. Основополагающей стала динамика поступлений налога на прибыль — +15% к аналогичному периоду прошлого года.

Фото автора

Популярное с сайта

Должникам отключают газ

Должникам отключают газ

02/04/2019, 08:00
Уведомления о предстоящем отключении от газа направлены 3,5 тысячам должников Новосибирской области.
Евгений Дербилов

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25
Георгий Манаков, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги.
Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49
В полуфинал конкурса вышли 24 исполнителя из разных стран.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Льготы по налогу на имущество получили более 400 тыс. жителей региона в 2018 году

02/04/2019, 12:48

Ректоры новосибирских вузов вошли в топ-10 общероссийского рейтинга эффективных руководителей вузов

02/04/2019, 12:11

Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

02/04/2019, 11:39

В Новосибирской области сохраняется дефицит лечащих врачей

02/04/2019, 10:49

В Новосибирскую область пытались ввезти польские яблоки

02/04/2019, 10:35

Должникам отключают газ

02/04/2019, 08:00

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49

Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

01/04/2019, 18:45

Новосибирская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа

01/04/2019, 18:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска