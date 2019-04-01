Министерства просят больше, чем могут освоить

По итогам исполнения бюджета Новосибирской области в первом квартале 2019 года ряд министерств не смогли освоить в полном объёме заявленные средства. Из 1,4 млрд руб наибольшая часть неисполнения (800 млн) пришлась на региональные минстрой, минздрав и минсельхоз. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на оперативном совещании в правительстве.

— Первый квартал показал, что при общем хорошем проценте исполнения (более 96%) по отдельным министерствам необходимо переосмыслить алгоритм планирования бюджетных заявок. За первый квартал из 1,4 миллиарда рублей не реализованы заявки иных распорядителей. Минздрав не реализовал заявок на 680 миллионов рублей. По материальным затратам реализация составила только 26%. Министерство сельского хозяйства реализовало 70% заявок, минстрой — 25%, — заявил Голубенко.

Данная ситуация, по словам министра финансов, послужила поводом не удовлетворять большинство заявок от распорядителей бюджетных средств на следующий квартал.

— Учитывая, что вы на второй квартал подали заявки примерно в том же объёме, прошу уточнить ваши прогнозы, чтобы мы не формировали излишний остаток на счёте бюджета, а распределяли его более рационально, —обратился Виталий Голубенко к представителям министерств. — На минувшей неделе мы завершили формирование предложений по внесению изменений в бюджет на 2019 год. Первая корректировка не затрагивает собственные доходы, а только перераспределяет переходящий остаток средств, который у нас был. Поэтому мы достаточно скрупулёзно подходили к перераспределению этого переходящего остатка, и большинство ваших заявок остались без удовлетворения.

Что касается исполнения доходной части областного бюджета, то по данным регионального минфина общее поступление по доходам в первом квартале 2019 года составило 33,5 млрд руб. Из них 29 млрд — собственные доходы, объём которых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 15%. Из этих средств 20 млрд пришлось на налог на прибыль и НДФЛ. Основополагающей стала динамика поступлений налога на прибыль — +15% к аналогичному периоду прошлого года.

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