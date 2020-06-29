Инвесторам ТОСЭР предоставят льготы по единому сельхозналогу

Предоставление новой меры поддержки – льгот по единому сельхозналогу инвесторам-резидентам ТОСЭР Новосибирской области – было одобрено на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что соответствующие изменения в закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» представил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

По словам Льва Решетникова, новая мера господдержки для инвесторов планируется для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Категория получателей – организации и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию и соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 25 июля 2006 года № 458 «Об отнесении сельхозпродукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства». В соответствии с постановлением, это клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта, продукция птицеводства и цветоводства, а также продукция, относимая к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства. Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу предполагается в размере 0%.

В пресс-службе подчеркнули, что законопроект поддержан на заседании правительства региона и будет вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области