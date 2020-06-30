Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Эффектный фон для набережной

Комплекс «Инские холмы» станет тонус-драйвером большого массива на стыке двух районов и поможет воплотить градостроительную мечту из 1960-х.
  • 30/06/2020, 10:23
Автор: Игорь Смольников
[jkvs
«Верба Капитал» выкупает площадку и здание хлебокомбината на улице Маковского.

Жилой комплекс «Инские холмы» сразу после завершения строительства своей третьей очереди получит продолжение вплоть до площади Будагова. Таким образом, город должен приобрести еще один большой участок своего речного фасада и новый, сугубо современный район, обладающий шармом района старинного.

Об этом намерении  выйти за отметку улицы Маковского и довести комплексную застройку до эстакады четвертого моста — было объявлено в ходе рабочего совещания с участием мэра Новосибирска, посвященного старту второй очереди строительства «Инских холмов».

Проект этот, в принципе, примечателен плотным темпом реализации (завершение второй очереди анонсировано на 2021 год, тогда же стартует и третья), а с учетом выхода за отметку в виде улицы Маковского район между Большевистской и Зыряновской получает практически непрерывный цикл преображения до 2026-го.

«ВербаКапитал» расширяет портфель апартаментов

«ВербаКапитал» расширяет портфель апартаментов

«Инские холмы» — самый крупный на сегодня проект группы «ВербаКапитал». Среди проектов группы  комплекс апартаментов «Парк Резиденс» на улице Сакко и Ванцетти, достройка БЦ «Сити-Центр», медицинский центр «MedPark».

У «Инских холмов» уже есть своя самодостаточная роль в истории новосибирского градостроительства: эта стройка показывает пример плотной функциональной урбанизации — новой, даже революционной для Новосибирска. Ибо фактов столь быстрого формирования высокоплотной городской среды в Новосибирске доселе не было. Фактически это обращение к формату, который в столице олицетворяется проектом «Белая площадь», а в соседнем Томске — реновацией квартала на Ушайке.

Такой тип «перезапущенного» городского пространства в большей степени характерен для старых, сугубо исторических городов (к каковым принадлежат и Москва, и Томск), в Новосибирске же смотрится этаким вызовом судьбе. Но вызовом, брошенным прицельно — квартальная застройка пусть и создается практически с нуля, но по всем канонам исторического города со «слоеной», нажитой архитектурой — с разнообразием объемов, с вариативными пешеходными связями.

К слову, пешеходные связи — вообще один из системообразующих элементов проекта.

Во-первых, благодаря пешеходному мосту над Большевистской, квартал получит комфортную смычку с Михайловской набережной. Причем мост сразу планируют уберечь от маргинализации: в отличие от всех прочих надземных переходов Новосибирска он не будет рекламным носителем. Кроме того, решено не облачать его в поликарбонат. Ибо, как показала практика использования подобных сооружений, поликарбонатное остекление теряет презентабельность очень быстро  примерно за год.

Во-вторых, согласован проект реконструкции улицы Инской. В итоге возникнут практически два бульвара: поперечный  от улицы Сакко и Ванцетти, другой — по продольной оси.

С появлением в квартале бульварного перпендикуляра будет пройдено полпути к воплощению давней градостроительной мечты Новосибирска  эспланаде, связывающую новый центр города на улице Кирова и набережную. Идея эта была прописана еще в генплане 1969 года, но предметной реализации до сих пор не получала.

— Бульвар от нового центра до Оби подразумевался очень долго,  поясняет главный архитектор проекта Валерий Филиппов. — Правда, потом эта идея «споткнулась» о бизнес-центр «Время», который построили как раз в зарезервированном под бульвар коридоре. Да, это проблема. Но при творческом подходе проблема вполне себе решаемая — этому зданию можно сделать красиво прорисованные пешеходные обводки, превратив его из проблемного объекта в акцент, в своеобразную «корону» будущего бульвара. В общем, создать такой бульвар — это сейчас замысел вполне реалистичный. Тем более что его с энтузиазмом разделяют и другие застройщики района: ГК «Брусника», СК «Сибирь». Мы же, со своей стороны, сделали практическую подводку к теме бульвара, он появился в городской топографии. Теперь важно продолжить и развить идею. А если получится это сделать «в стык» с кварталом «Улица Маковского  Ипподромская магистраль», мы получим в городском обиходе сразу огромный участок городского центра, район высокой функциональности и привлекательности.

Как сообщил Вадим Ильченко, руководитель ФПИ «ВербаКапитал — Девелопмент», квартал, продолжающий собой «Инские холмы», эстетически будет следовать уже построенному, но по высотно-пластическому решению станет другим, ибо там есть исторические здания  первооснова, на которую приходится ориентироваться проектировщикам.

 Сейчас как раз идет историко-культурная экспертиза, потому что квартал за улицей Маковского находится в зоне регулируемой застройки, — пояснил Вадим Ильченко.  Кроме зданий, представляющих бесспорную историческую ценность, там есть и заурядный частный сектор, и разные мелкие бизнес-объекты, вроде СТО, шиномонтажек, и неиспользуемое ныне здание хлебозавода. Естественно, трущоб и промзоны там не будет. Вопрос с хлебозаводом  наша забота, мы выкупаем это предприятие, вопрос в финальной стадии. Надеюсь, в следующем году уже начнем осваивать эту площадку. Работы тут лет на пять-шесть. Компонент историчности, можно сказать, подтянулся сам, по мере реализации проекта «Инские холмы»: новостройка, решенная в формах традиционного, квартально сегментированного города, дала естественное продолжение в виде квартала, где абсолютно новая застройка будет сочетаться с застройкой исторической или восстанавливаемой. И, конечно же, мы подумаем над функциональной составляющей  над балансом утилитарного и музейного. Чтобы исторический квартал не оказался в состоянии музейного муляжа, а был бы вовлечен в городскую жизнь. Ведь это же самый центр Новосибирска! Просто его в этой роли долго не видели…

Фото автора

705

Популярное с сайта

Экспорт МСП на карантине пострадал в два раза меньше, чем экспорт крупного бизнеса

29/06/2020, 16:22
В разгар пандемии средний бизнес региона нарастил экспорт на 10,6%

В Барышевском сельсовете что-то искали

29/06/2020, 16:16
Говорят, что в присутствии понятых.

S7 Airlines открывает в июле рейсы из Новосибирска в Грозный

29/06/2020, 15:45
Рейсы будут выполняться один раз в неделю на лайнерах Airbus A320neo.

Актуальный разговор

Арабский инвестор вложится в три новосибирских проекта

Все материалы
Новости

Медработникам Новосибирской области выделено дополнительно более 700 млн рублей

30/06/2020, 11:21

В новом учебном году дистанционное обучение пока не планируется

30/06/2020, 11:10

Инвесторам ТОСЭР предоставят льготы по единому сельхозналогу

29/06/2020, 17:32

Индустриальные парки смогут получать земли в рамках МИП

29/06/2020, 17:01

За что мы голосуем?

29/06/2020, 16:57

Экспорт МСП на карантине пострадал в два раза меньше, чем экспорт крупного бизнеса

29/06/2020, 16:22

В Барышевском сельсовете что-то искали

29/06/2020, 16:16

S7 Airlines открывает в июле рейсы из Новосибирска в Грозный

29/06/2020, 15:45

Продолжаем сидеть

29/06/2020, 15:43

Студенты НГТУ НЭТИ защитят свои стартапы в качестве выпускных работ

29/06/2020, 14:04

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

Бюджет Новосибирской области ждет «карантинная» коррекция

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска