Эффектный фон для набережной

Жилой комплекс «Инские холмы» сразу после завершения строительства своей третьей очереди получит продолжение вплоть до площади Будагова. Таким образом, город должен приобрести еще один большой участок своего речного фасада и новый, сугубо современный район, обладающий шармом района старинного.

Об этом намерении — выйти за отметку улицы Маковского и довести комплексную застройку до эстакады четвертого моста — было объявлено в ходе рабочего совещания с участием мэра Новосибирска, посвященного старту второй очереди строительства «Инских холмов».

Проект этот, в принципе, примечателен плотным темпом реализации (завершение второй очереди анонсировано на 2021 год, тогда же стартует и третья), а с учетом выхода за отметку в виде улицы Маковского район между Большевистской и Зыряновской получает практически непрерывный цикл преображения до 2026-го.

на улице Сакко и Ванцетти

«Инские холмы»самый крупный на сегодня проект группы «ВербаКапитал». Среди проектов группыкомплекс апартаментов «Парк Резиденс», достройка БЦ «Сити-Центр», медицинский центр «MedPark».

У «Инских холмов» уже есть своя самодостаточная роль в истории новосибирского градостроительства: эта стройка показывает пример плотной функциональной урбанизации — новой, даже революционной для Новосибирска. Ибо фактов столь быстрого формирования высокоплотной городской среды в Новосибирске доселе не было. Фактически это обращение к формату, который в столице олицетворяется проектом «Белая площадь», а в соседнем Томске — реновацией квартала на Ушайке.

Такой тип «перезапущенного» городского пространства в большей степени характерен для старых, сугубо исторических городов (к каковым принадлежат и Москва, и Томск), в Новосибирске же смотрится этаким вызовом судьбе. Но вызовом, брошенным прицельно — квартальная застройка пусть и создается практически с нуля, но по всем канонам исторического города со «слоеной», нажитой архитектурой — с разнообразием объемов, с вариативными пешеходными связями.

К слову, пешеходные связи — вообще один из системообразующих элементов проекта.

Во-первых, благодаря пешеходному мосту над Большевистской, квартал получит комфортную смычку с Михайловской набережной. Причем мост сразу планируют уберечь от маргинализации: в отличие от всех прочих надземных переходов Новосибирска он не будет рекламным носителем. Кроме того, решено не облачать его в поликарбонат. Ибо, как показала практика использования подобных сооружений, поликарбонатное остекление теряет презентабельность очень быстро — примерно за год.

Во-вторых, согласован проект реконструкции улицы Инской. В итоге возникнут практически два бульвара: поперечный — от улицы Сакко и Ванцетти, другой — по продольной оси.

С появлением в квартале бульварного перпендикуляра будет пройдено полпути к воплощению давней градостроительной мечты Новосибирска — эспланаде, связывающую новый центр города на улице Кирова и набережную. Идея эта была прописана еще в генплане 1969 года, но предметной реализации до сих пор не получала.

— Бульвар от нового центра до Оби подразумевался очень долго, — поясняет главный архитектор проекта Валерий Филиппов. — Правда, потом эта идея «споткнулась» о бизнес-центр «Время», который построили как раз в зарезервированном под бульвар коридоре. Да, это проблема. Но при творческом подходе проблема вполне себе решаемая — этому зданию можно сделать красиво прорисованные пешеходные обводки, превратив его из проблемного объекта в акцент, в своеобразную «корону» будущего бульвара. В общем, создать такой бульвар — это сейчас замысел вполне реалистичный. Тем более что его с энтузиазмом разделяют и другие застройщики района: ГК «Брусника», СК «Сибирь». Мы же, со своей стороны, сделали практическую подводку к теме бульвара, он появился в городской топографии. Теперь важно продолжить и развить идею. А если получится это сделать «в стык» с кварталом «Улица Маковского — Ипподромская магистраль», мы получим в городском обиходе сразу огромный участок городского центра, район высокой функциональности и привлекательности.

Как сообщил Вадим Ильченко, руководитель ФПИ «ВербаКапитал — Девелопмент», квартал, продолжающий собой «Инские холмы», эстетически будет следовать уже построенному, но по высотно-пластическому решению станет другим, ибо там есть исторические здания — первооснова, на которую приходится ориентироваться проектировщикам.

— Сейчас как раз идет историко-культурная экспертиза, потому что квартал за улицей Маковского находится в зоне регулируемой застройки, — пояснил Вадим Ильченко. — Кроме зданий, представляющих бесспорную историческую ценность, там есть и заурядный частный сектор, и разные мелкие бизнес-объекты, вроде СТО, шиномонтажек, и неиспользуемое ныне здание хлебозавода. Естественно, трущоб и промзоны там не будет. Вопрос с хлебозаводом — наша забота, мы выкупаем это предприятие, вопрос в финальной стадии. Надеюсь, в следующем году уже начнем осваивать эту площадку. Работы тут лет на пять-шесть. Компонент историчности, можно сказать, подтянулся сам, по мере реализации проекта «Инские холмы»: новостройка, решенная в формах традиционного, квартально сегментированного города, дала естественное продолжение в виде квартала, где абсолютно новая застройка будет сочетаться с застройкой исторической или восстанавливаемой. И, конечно же, мы подумаем над функциональной составляющей — над балансом утилитарного и музейного. Чтобы исторический квартал не оказался в состоянии музейного муляжа, а был бы вовлечен в городскую жизнь. Ведь это же самый центр Новосибирска! Просто его в этой роли долго не видели…

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