Индустриальные парки смогут получать земли в рамках МИП

Правительство Новосибирской области поддержало изменения в проект регионального закона «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проектом закона предусматривается возможность получения индустриальными парками и технопарками земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, в случае соответствия таких проектов следующим критериям:

1) одобрение на совете по инвестициям Новосибирской области;

2) объем инвестиций в транспортную или коммунальную инфраструктуру парка или технопарка не менее 30 млн. рублей;

3) объем инвестиций потенциальных резидентов на территории: города Новосибирска – не менее 600 млн. рублей; Новосибирского района Новосибирской области – не менее 500 млн. рублей; городских округов Новосибирской области – не менее 250 млн. рублей; муниципальных районов Новосибирской области – не менее 50 млн. рублей.

Фото гендиректора ООО УК «Сибирский» Игоря Субботина