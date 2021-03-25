Инвестпроекту «Сиббиотеха» присвоили статус «масштабный»

Комиссия по масштабным инвестпроектам оценила соответствие проекта, заявленного ООО «Сиббиотех» критериям, которые позволят предприятию получить льготы в рамках областного закона №583-ОЗ. Компания планирует организовать производство артемизинина и артемизининовой кислоты на земельном участке площадью 30 000 кв. м в поселке Мичуринский. Напомним, проект был представлен на инвестсовете в марте 2020 года. Запуск производства был запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общий объем инвестиций в проект — 671 млн рублей, в первый этап — 251 млн. В ходе реализации проекта планировалось создание 36 рабочих мест.

В качестве мер поддержки инвестор просил признать проект масштабным, включить его в госреестр инвестпроектов, решить вопрос с предоставлением земельного участка площадью 2 га на территории Биотехнопарка без проведения торгов, помощь в подключении к коммуникациям, а также предоставление льгот и субсидий в рамках 75-ОЗ. Однако, в последствии участок размещения предприятия был пересмотрен, так как интересную для инвестора территорию в Биотехнопарке было решено использовать в качестве рекреационной зоны. На этом особо настаивал мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

В итоге комиссия признала проект ООО «Сиббиотех» масштабным.