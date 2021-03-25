В Новосибирске отмечено 108 кафе, где рады посетителям с питомцами

Геосервис «2ГИС» начал отмечать на картах крупнейших городов России заведения, которые готовы обслуживать посетителей с собаками.

В Новосибирске на сегодняшний день на карте «2ГИС» указано 108 кафе, в которые можно прийти вместе со своим четвероногим другом. Больше — только в Москве (274) и Санкт-Петербурге (231). Данные продолжают обновляться.

Найти такие заведения в своём городе можно по поисковому запросу «можно с собакой». Такая отметка появляется и в карточках предприятий общественного питания.

— Пользователи часто обращались в 2ГИС с просьбой отметить заведения, где рады видеть посетителей с собаками. Специалисты начали сбор информации о таких кафе и ресторанах и будут постоянно добавлять в справочник новые компании», — говорит руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

Сообщить о том, что в кафе обслуживают посетителей с питомцами, могут как сами компании, так и пользователи 2ГИС. Для этого надо зайти в карточку заведения, которое можно посещать с собаками, и оставить уточнение, нажав на кнопку «Нашли ошибку?». Этот способ работает как в онлайн-версии, так и в мобильных приложениях на Android и iOS. После проверки информация будет доступна для всех пользователей 2ГИС.