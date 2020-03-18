«Сиббиотех» будет закупать у новосибирских фермеров полынь

— Мы планируем организовать в Новосибирской области производство артемизинина и артемизининовой кислоты — это основные компоненты, необходимые для выпуска противомалярийных препаратов, — представил проект на инвестсовете Новосибирской области директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон.

Запуск производства запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность —весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год.

— Реализация проекта предусмотрена в три этапа. На первом мы планируем запустить производство основного сырья — артемизинина и артемизининовой кислоты. На втором — артесуната, на третьем намерены создавать готовые лекарственные средства на основе артесуната, — говорит Тирон. — Артемизинин и артемизининовая кислота, как основа при производстве синтетических противомалярийных средств, приобретают все большую стоимость на рынке. Килограмм неочищенного артемизинина китайского производства стоит 250 долларов, артемиззининовой кислоты — 1000-1200 долларов.

В качестве сырья компания планирует использовать полынь однолетнюю заказы на выращивание которой будет размещать у сельхозпредприятий Новосибирской области.

— Для России это первый подобный проект. Продукция имеет очень высокий экспортный потенциал: на конец 2019 года в мире имеется дефицит артемизинина и артемизининовой кислоты с определенной себестоимостью. Переговоры с потенциальными покупателями уже проведены, — подчеркнул инициатор проекта.

Общий объем инвестиций в проект — 671 млн рублей, в первый этап — 251 млн. Для его финансирования будут привлекаться средства Фонда развития промышленности (125,6 млн руб) и МСП Банка (89,4 млн руб). Предварительное одобрение от этих институтов получено. Для дальнейшей работы по привлечению финансов необходимо решение по земельному участку.

— Проект рассмотрен на совете директоров Биотехнопарка 12 марта с участием экспертов. Было рекомендовано его поддержать. Так же был заслушан представитель МСП Банка, который подтвердил его финансирование, — подтвердил председатель совета директоров ОАО «УК «Биотехнопарк» Глеб Поповцев.

После выхода на проектную мощность выручка предприятия составит около 215 млн рублей в год, чистая прибыль — около 100 млн, срок окупаемости — 3 года. За 10 лет налоговые поступления в бюджет составят более 238 млн руб. К 2024 году на предприятии будет работать 61 человек, средняя зарплата составит 66,5 тыс руб.

В качестве мер поддержки инвестор запросил признать проект масштабным, включить его в госреестр инвестпроектов, решить вопрос с предоставлением земельного участка площадью 2 га на территории Биотехнопарка без проведения торгов, помощь в подключении к коммуникациям, а также предоставление льгот и субсидий в рамках 75-ОЗ. Виталий Тирон подчеркнул, что компания получила гарантийное письмо от Биотехнопарка, что на территории есть необходимые инфраструктурные мощности для запуска производства.

Против размещения производства на территории Биотехнопарка выступил мэр Кольцово Николай Красников. Он напомнил, что недавно Биотехнопарк отказался от этого участка, мотивируя это тем, что сложный природный ландшафт не позволяет проводить на нем капитальное строительство.

— Мы уже вошли в процедуру изменения планировки участка в зоне для общего пользования. АО НПК «Катрен», офис которой расположен рядом, заявило о готовности сделать на этой площадке зеленую зону, — заявил Красников. — Освоение участка под производство затратно, с точки зрения экономики. Плюс там сложная геометрия наложения санитарной зоны. «Сиббиотех» планирует производить кислоты, между тем на участке находится ручей, который затем образует 6 озер в Кольцово. Плюс недалеко от участка находится микрорайон и школа. Напомню, до сих пор мы «садили» в Биотехнопарк только медицинские проекты, поэтому у населения не было к ним вопросов. Мы считаем, что привязку проекта в Кольцово нужно доработать.

Мэр Кольцово пояснил, что с инвестором уже обсуждались другие варианты размещения предприятия — в районе ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» и еще несколько участков. Он также отметил, что на рассмотрении муниципалитета находится еще несколько довольно значимых проектов, которые планируют переехать в наукоград из Академгородка.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Андрей Зырянов парировал, что проект вписывается во все санитарно-защитные зоны.

В итоге, инвестсовет его концептуально утвердил, но вопрос размещения предприятия, а также перечня мер господдержки на которые инвестор сможет рассчитывать, будут детально рассматривать комиссии по предоставлению земельных участков и господдержки.

ООО «Сиббиотех» создана в январе 2019 году специально для реализации этого проекта. Является резидентом новосибирского Биотехнопарка, работает в сфере биотехнологий. Учредитель — Виталий Тирон.

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