«Инвитро» начинает тестирование на коронавирус в качестве централизованной лаборатории

«Инвитро» приступает к выполнению тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в качестве централизованной лаборатории. Первыми тесты начинает выполнять лабораторный комплекс в Новосибирске. Лаборатория будет принимать биоматериал для выполнения исследований от государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц. Первые клинические образцы для исследования поступят в течение этой недели.

Для решения этих задач часть лабораторных мощностей компании переведена в специальный режим работы. Для этого были тщательно подготовлены все помещения и оборудование, средства индивидуальной защиты, были получены все необходимые реагенты и расходные материалы, сотрудники лаборатории прошли специальное обучение и будут выполнять только данный вид исследований.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако, после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала, было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями. Анализ на коронавирусную инфекцию можно будет сдать в государственных медицинских учреждениях по месту жительства, контейнеры с биоматериалом будут в соответствии со всеми правилами биобезопасности переданы в лабораторный комплекс «Инвитро» в Новосибирске.

С одной стороны, это обеспечит максимально безопасные условия для всех пациентов при визитах в медицинские офисы компании, так как потребность в срочной и неотложной лабораторной диагностике остается неизменной даже в текущих непростых эпидемиологических условиях. С другой, это позволит направить значительные ресурсы компании, технологические, организационные и человеческие, на выполнение исследований на COVID-19. Главная цель сейчас – обеспечить массовое тестирование в государственном секторе с минимальными рисками для каждого пациента.

Новосибирская лаборатория «Инвитро» получила тест-системы российского производителя АО «Вектор-Бест». Тест-система имеет высокую чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 — 1х10*3 копий/мл исходного образца и специфичность 100 %. Для оценки аналитической специфичности производителем были проведены проверки с потенциально интерферирующими вирусами (грипп А и В, парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальная инфекция, метапневмовирусная инфекция, риновирусная инфекция и коронавирусная инфекция человека, вызванная hCov NL63, hCov OC43, hCov 229E, hCov HKUI) и микроорганизмами (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus). Перекрестно реагирующих вирусов и микроорганизмов обнаружено не было.

Срок исполнения исследования составит 1 сутки.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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