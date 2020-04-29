Минэкономразвития РФ включило 13 новосибирских предприятий в список системообразующих

Минэкономразвития на своем официальном сайте запустило интерактивный сервис, в рамках которого размещен полный перечень системообразующих предприятий российской экономики, сообщили в пресс-службе министерства.

Перечень составлен на основе списков, представленных отраслевыми министерствами. В него вошла 1 151 компания. Компании, признанные системообразующими, вправе рассчитывать на льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка, и на адресную поддержку в случае возникновения трудностей на фоне пандемии коронавируса.

Согласно инфографики минэкономразвития, в список системообразующих вошли 13 ведущих предпряитий Новосибирской области.

В перечне — пассажирские железнодорожные и авиаперевозки, радиоэлектронная промышленность, энергетическое машиностроение, животноводство и так далее. Среди стратегически важных бизнес-структур Новосибирской области можно перечислить такие, как: ООО «Предприятие «Элтекс» (разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования), АО «Новосибирская птицефабрика», АО «Авиакомпания «Сибирь», ФКП «Анозит» (предприятие оборонного комплекса. Единственный в России производитель основного компонента твердых ракетных топлив), ПАО НПО «ЭЛСИБ» (разработка и изготовление генераторов и электродвигателей для ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС), АО «Экспресс-пригород», ЗАО «Центр Финансовых Технологий» (Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов), ООО «Обувь России», МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ООО «Новосибирский транспортный терминал», АО «Советская Сибирь», АО «Региональные электрические сети».

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