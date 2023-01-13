Инженеры НЭТИ создают электродвигатели по заказу нефтедобывающих компаний

Коллектив ученых Центра мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывает электродвигатели для установки диагностики скважинного оборудования. Разработка новосибирских ученых заменит ушедшие из России зарубежные аналоги.

Проект реализуется в рамках стратегического проекта «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» федеральной программы «Приоритет 2030». Планируется, что новые нефтепогружающие установки выйдут на рынок до 2025 года. Разработка установки осуществляется во взаимодействии с представителями реального сектора экономики и очень востребована у нефтедобывающих компаний.

— Пока говорить о превосходстве нашей разработки я не могу, но предпосылки и опыт у нас есть, мы на это способны. Научная школа НГТУ НЭТИ по электрическим машинам – лучшая в мире. Оборудование, которое мы создаем, планируется применять на нефтедобывающих станциях в «тюменской матрешке» в компаниях «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз», то есть на крупнейших российских месторождениях. В 2023 году мы планируем закончить проектную работу и выпустить опытные образцы. Ближе к концу года они уже должны пройти испытания. До 2025 года наши разработки будут на рынке, — отметил Денис Котин, завкафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ НЭТИ.

Стратегический проект «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» направлен на формирование новых для России высокотехнологичных отраслей, связанных с приборами аэрокосмического применения и системами накопления электроэнергии. Одна из задач заключается в организации в вузе производства радиационно-стойких гибридных микросборок энергопреобразующей аппаратуры повышенной мощности для перспективных летательных и космических аппаратов. Параметры новой продукции будут соответствовать лучшим мировым стандартам, которые в настоящее время задает мировой лидер компания VICOR (США). Участниками консорциума по проекту являются 23 организации.

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