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На восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей

  • 13/01/2023, 14:09
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дорога к ледовой арене
По версии следствия, ее необходимо разбирать и перекладывать заново.

— По нашей версии, обвинение (главы муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика) состоит из нескольких блоков, — сообщил на пресс-конференции руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров. — Заключение контракта на возведение дамбы, по нашему мнению, не требовалось. Песок, который использовался при строительстве, — по нормам его не должно было быть в дороге. Кроме того, нами установлено, что ряд документов, касающихся качества, сфальсифицирован.  Коротко — именно это является предметом расследования. В настоящее время расследование продолжается.

Он уточнил, что с технологической точки зрения заключение экспертизы, которая сказала бы, что дорога качественная и ее можно эксплуатировать, нет.

— Дорога не введена. Тот песок, который использовался (и на сегодня это уже установлено рядом экспертиз), не позволяет эксплуатировать дорогу с надлежащим качеством. Через какое-то время ее либо вспучит, либо она провалится. Понятно, что, пока нет перепадов температур, все стоит ровно. По нашим оценкам, чтобы восстановить объект, нужна сумма около 300 млн рублей, — подчеркнул Александров.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что восстановление дороги заключается в том, что ее нужно перекладывать заново.

превышение должностных полномочий

«Метро МИРу» вменяют некачественные строительные материалы

Напомним, осенью прошлого года прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщила, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В середине ноября Александр Мысик был заключен под стражу. Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска 10 января 2023 года ему был продлен срок содержания под стражей до 8 февраля 2023 года.

Между тем приемка ледовой арены идет полным ходом. Мэр Новосибирска и губернатор области неоднократно заявляли о том, что у них нет вопросов к дороге, которая эксплуатируется уже два года преимущественно тяжелым транспортом, работающим на стройке ЛДС.

 

Ранее редакция сообщала о том, что сдвигаются сроки сдачи станции метро «Спортивная». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : превышение должностных полномочий ледовая арена арест чиновника


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