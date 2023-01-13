На восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей

— По нашей версии, обвинение (главы муниципального предприятия «Метро МИР» Александра Мысика) состоит из нескольких блоков, — сообщил на пресс-конференции руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров. — Заключение контракта на возведение дамбы, по нашему мнению, не требовалось. Песок, который использовался при строительстве, — по нормам его не должно было быть в дороге. Кроме того, нами установлено, что ряд документов, касающихся качества, сфальсифицирован. Коротко — именно это является предметом расследования. В настоящее время расследование продолжается.
Он уточнил, что с технологической точки зрения заключение экспертизы, которая сказала бы, что дорога качественная и ее можно эксплуатировать, нет.
— Дорога не введена. Тот песок, который использовался (и на сегодня это уже установлено рядом экспертиз), не позволяет эксплуатировать дорогу с надлежащим качеством. Через какое-то время ее либо вспучит, либо она провалится. Понятно, что, пока нет перепадов температур, все стоит ровно. По нашим оценкам, чтобы восстановить объект, нужна сумма около 300 млн рублей, — подчеркнул Александров.
Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что восстановление дороги заключается в том, что ее нужно перекладывать заново.
Между тем приемка ледовой арены идет полным ходом. Мэр Новосибирска и губернатор области неоднократно заявляли о том, что у них нет вопросов к дороге, которая эксплуатируется уже два года преимущественно тяжелым транспортом, работающим на стройке ЛДС.
Ранее редакция сообщала о том, что сдвигаются сроки сдачи станции метро «Спортивная».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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