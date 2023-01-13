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ВТБ: в январе рыночные ставки по «длинным» депозитам могут скорректироваться

  • 13/01/2023, 14:53
По оценкам ВТБ, в январе 2023 года среднерыночные ставки по долгосрочным рублевым депозитам снизятся на 0,5 п.п. по сравнению с 31 декабря.

новости бизнесаПри этом доходность по среднесрочным продуктам может в это же время незначительно вырасти. Об этом заявила Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Прежде всего тренд на снижение ставок по «длинным» депозитам связан с ожидаемым завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка. В результате темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания вкладчиков, ориентированных на длительное размещение денежных средств, снова вернется к продуктам со сроком размещения в районе 1 года.

При этом рыночная доходность по вкладам на срок до 12 месяцев может незначительно вырасти. Это поможет банкам поддерживать баланс ликвидности в сезон традиционно низкой сберегательной активности. В результате по итогам января портфель рублевых пассивов в российских банках может сохраниться на уровне начала года либо незначительно снизиться.

«В начале января традиционно наблюдается всплеск розничного спроса: во время длинных новогодних каникул россияне совершают запланированные покупки, поэтому потребительская активность значительно превышает сберегательную. Однако в январе банки обычно поддерживают хорошую доходность по вкладам, и если крупная покупка запланирована на будущее, то сейчас есть возможность выгодно разместить накопления. Одна из наиболее эффективных сберегательных стратегий сегодня – формирование портфеля по принципу Парето: 80% денег размещается на срочный депозит, 20% – на накопительный счет. Таким образом, вкладчик по большей части портфеля фиксирует ставку, обеспечивая гарантированную ожидаемую доходность, а 20% – гибкая часть на накопительном счете – служит источником для покрытия непредвиденных расходов», – комментирует Наталья Тучкова.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : депозиты ВТБ


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