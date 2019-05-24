Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по разработке документации и выполнению строительно-монтажных работ по теплосетям в рамках реконструкции площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене». На тендер не подано ни одной заявки. Сумма контракта составляла 56 млн руб.
Конкурс по разработке ПСД и строительству на наружные сети водоснабжения и канализации также прошел 23 мая. В нем приняли участие две компании. Начальная цена контракта составляла 151,6 млн руб. В ходе торгов цена снижена до 150, 88 млн руб. На момент публикации тендера победитель также не был известен.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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