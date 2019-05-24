Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по разработке документации и выполнению строительно-монтажных работ по теплосетям в рамках реконструкции площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене». На тендер не подано ни одной заявки. Сумма контракта составляла 56 млн руб.

На тендер на разработку документации и строительство сетей электроснабжения подано две заявки. Стоимость контракта 72 млн руб. В ходе торгов цена была снижена до 71,7 млн руб. На момент публикации тендера победитель не был известен.

Конкурс по разработке ПСД и строительству на наружные сети водоснабжения и канализации также прошел 23 мая. В нем приняли участие две компании. Начальная цена контракта составляла 151,6 млн руб. В ходе торгов цена снижена до 150, 88 млн руб. На момент публикации тендера победитель также не был известен.

Напомним, тендер по строительству самого ледового дворца спорта выиграла московская компания ООО «Элинальфа», которая стала единственным участником тендера. Начальная стоимость контракта составляла 5,76 млрд руб. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области