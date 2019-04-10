Ипотечные сделки выросли в Новосибирской области почти на 30%

В марте 2019 года управлением Росреестра по Новосибирской области было зарегистрировано 5813 ипотек, это на 12% больше по сравнению с февралем текущего года – 5183 записи об ипотеке, и на 28% больше по сравнению с январем 2019 года, сообщили в пресс-службе управления.

Однако общее количество зарегистрированных ипотек в первом квартале 2019 года (15553) оказалось меньше, чем в первом квартале 2018 года на 9%, но на 27% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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