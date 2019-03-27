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Новосибирцам предлагают принять участие в реалити

Тренинг в формате реалити от Владимира Якубы «Продажи в условиях жесткой конкуренции» 12 апреля пройдет в Новосибирске.
  • 27/03/2019, 10:34
Владимир Якуба

Живые продажи со сцены по любому номеру из зала. Хотите демонстрацию работающих технологий для увеличения продаж и ведения переговоров?

Приходите на тренинг Владимира Якубы и получите настоящую практику – спикер сам демонстрирует алгоритмы переговоров, дает задания аудитории,

чтобы все попробовали и закрепили свои знания.

По итогам тренинга участники многократно повысят свои способности продавать. Никакой бесполезной теории! Только то, что нужно вашему бизнесу от реального практика и специалиста по достижению сверхрезультатов в продажах.

На тренинге вы сможете получить:

  • реальную выжимку из многолетнего практического опыта спикера;
  • работающие алгоритмы и скрипты продаж и проведения успешных переговоров;
  • разбор ваших кейсов и обратную связь от тренера и коллег;
  • полезные деловые знакомства.

Владимир Якуба, 36 лет. Бизнес-тренер. Дважды признан лучшим в профессии по результатам года. №1 по продажам со сцены по телефону. Самый известный хедхантер в России, ломающий все стереотипы. Единственный в России ведущий тренингов в формате «Реалити».

Провел обучение в 114 городах 17 стран. Автор 8 книг, 11 обучающих фильмов, более 300 публикаций в 42 изданиях, включая «Forbes», «Коммерсант», «Ведомости».

Регулярный участник форумов Синергии, Недели продаж в Москве, бизнес-форумов во всех регионах России и за рубежом.

Вас ждет полная вовлеченность, живые примеры и много-много практики. Никто не уйдет без багажа ценных практических знаний!

Открыто бронирование билетов! Для групп от 2-х участников предусмотрены скидки!

Регистрация на сайте.

и по телефону 8 (383) 277-87-20

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