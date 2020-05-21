Ипотека-2020: ставки от 0,7% годовых

Наступивший високосный год уже успел принести немало потрясений всему миру: пандемия коронавируса меняет все привычки и экономические реалии. Несмотря на это ипотечный рынок чувствует себя уверенно. Более того, благодаря программам господдержки и усилиям банков и застройщиков ставки устремились вниз.

Сегодня оказались реальностью ипотечные ставки ниже 1% годовых, что еще совсем недавно было фантастикой. О том, как получить ипотеку под 0,7% годовых и стоит ли в «смутные времена» брать один из самых длинных кредитов на рынке, портал InfoPro54 спросил у заместителя управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольги Коноваловой.

— Правда ли, что сейчас на рынке появились «западные» ставки на ипотеку, которая теперь доступна по минимальной ставке ниже 1% годовых? Как такое стало возможно и кому можно получить такой кредит?

— Да, мы действительно сейчас предлагаем ставки по ипотечным кредитам от 0,7% годовых. Такие условия доступны для семей с детьми при приобретении жилья у наших партнеров, которые предоставляют дополнительные дисконты к базовым ставкам. Сбербанк в последнее время существенно снизил базовые ставки по ипотечным продуктам. Так, сегодня военная ипотека доступна по ставке от 8,4% годовых (программа позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом или таун-хаус). Ипотека для покупки жилья на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми — 4,7% годовых. Жилье у застройщиков-партнеров банка доступно с дополнительным дисконтом от базовой ставки — 4 п.п. на период строительства до даты ввода объекта в эксплуатацию, либо 1,4 п.п. на весь срок кредита. Таким образом, поскольку базовая ставка для семей с детьми при использовании электронной регистрации составляет 4,7%, то с учетом дополнительного дисконта она опустилась от 0,7% годовых.

— Такие дисконты распространяются только на семьи с детьми?

— Нет, они касаются всех, в том числе и самой свежей программы господдержки, принятой правительством в конце апреля. Она распространяется на покупку жилья в новостройках, и вкратце суть ее такова: максимальная сумма кредита для нашего региона — 3 млн рублей, первоначальный взнос — от 20%, ставка в Сбербанке — от 6,1% годовых. Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. Подчеркну, что 3 млн — это максимальная сумма кредита, а не максимальная стоимость квартиры. Разумеется, жилье может быть и дороже. Так вот, дисконты от наших партнеров доступны и при оформлении ипотеки по этой программе, то есть ставка на квартиры в их домах начинается от 2,1% годовых.

— Сколько объектов, в которых доступна такая ипотека?

— Перечень застройщиков-партнеров банка постоянно пополняется. Сегодня в Новосибирске их девять. Это ООО «Брусника» (дом на ул. Никитина), ООО «Вира-Строй-Девелопмент» (дом на ул. Немыткина), ООО СЗ «Аркетта Девелопмент» (ЖК «Булгаков»), ООО «Аква сити» (ЖК «Ясный берег»), ООО СЗ «Квартал» (II очередь ЖК «Онега»), ООО «Вира-строй-Н» (ЖК «Свобода»), ООО «ГСФ» (дом на ул. Декабристов, 115), ООО СЗ «Акация на Ватутина» (ЖК «Акация на Ватутина») и ООО «Расцветай на Маркса» (ЖК «Расцветай на Маркса»).

— Как на оформление ипотеки повлияло введение режима самоизоляции?

— Сегодня все наши отделения работают в штатном режиме, по любым вопросам можно обращаться напрямую к сотрудникам. Мы очень внимательно относимся к здоровью как клиентов, так и своих коллег, строго следим за соблюдением всех необходимых мер безопасности: наши помещения должным образом регулярно обрабатываются, а сотрудники обеспечены средствами защиты. Но также на период действия режима самоизоляции мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру без поездок в банк — наши сотрудники приезжают к клиентам для выпуска усиленной квалифицированной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде. Подчеркну, что сотрудники выезжают домой к клиентам во время действия режима самоизоляции, все они должным образом проинструктированы и соблюдают все рекомендованные требования безопасности. Остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале «ДомКлик», поэтому на них текущая ситуация никак не влияет. Мы постоянно совершенствуем наши сервисы. Так, на днях был запущен инструмент «Цифровой профиль», который позволяет клиентам при оформлении ипотеки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с портала госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «ДомКлик».

— Многие сегодня опасаются брать кредиты, особенно ипотечные, в связи с непростой ситуацией, вызванной коронавирусом. Как вы считаете, стоит ли отложить покупку?

— Если вы уже планировали приобретение жилья, то вряд ли стоит отказываться от своих планов: сегодня государство принимает беспрецедентные меры поддержки отрасли — ставки на ипотеку опустились до самых низких значений за последние несколько лет. Разумеется, у каждого клиента индивидуальная жизненная ситуация, и принимать важное решение о покупке жилья нужно самостоятельно, взвешивая все «за» и «против». У каждого из нас могут быть сомнения — и это нормально, но если постоянно откладывать решение жилищного вопроса, опасаясь коронавируса, колебания курсов валют или чего-то еще, то в конечном итоге можно его так никогда и решить.

Фото предоставлено пресс-службой банка